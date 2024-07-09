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وزير الكهرباء يعقد اليوم اجتماعه الأول مع رؤساء شركات التوزيع

الدكتور محمود عصمت
الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة،فيتو

يعقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم الثلاثاء، اجتماعه الأول مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوي الجمهورية للتعرف عليهم وبحث خطة العمل خلال الفترة المقبلة.
 

وقام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أمس الإثنين، بزيارة مفاجئة إلى المركز القومى للتحكم التبادلي المؤقت بمبنى المجمع بالعباسية، وذلك فى مستهل جولاته الميدانية لمختلف مواقع العمل ومحطات التوليد والتوزيع.

المركز القومي للتحكم التبادلي المؤقت بمبنى المجمع بالعباسية

وأكد الدكتور محمود عصمت أن هناك مراجعة دقيقة وتفصيلية لمنظومة تشغيل وإدارة محطات توليد الكهرباء تشمل متابعة مدى كفاءة التشغيل فى كل محطة على حدة بما يضمن زيادة معدلات التوليد وترشيد استهلاك الوقود.

وأوضح أن المراجعة تشمل محطات المحولات وشبكات التوزيع وكافة المراحل الذى يمر بها التيار الكهربائي وصولا للمشتركين، وذلك فى إطار خطة العمل لتحسين الجودة وتحقيق الاستمرارية وخفض الفاقد بمختلف أنواعه على كافة الجهود وخاصة فى شركات التوزيع، مشيرا إلى ان هناك اجراءات جديدة للتصدى لهذه الظاهرة.

خفض نسبة الفاقد من الكهرباء 
 

وقال وزير الكهرباء، إن المتابعة الميدانية والزيارات المفاجئة خلال المرحلة المقبلة إلى كافة المواقع التابعة فى جميع المحافظات ستكون ضمن برنامج العمل اليومى للوقوف على الواقع الفعلى والتصدى للمعوقات وإيجاد الحلول واكتشاف المشكلات قبل وقوعها، مشيرا إلى تفعيل إجراءات الرقابة الداخلية والخارجية من قبل الشركة القابضة والوزارة للارتقاء مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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