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ثقافة وفنون

أول تعليق لزوج والدة ابن مغني الراب ليل دورك بعد حادث إطلاق النار (فيديو)

زوج والدة ابن مغني
زوج والدة ابن مغني الراب ليل دورك، فيتو

ليل دورك، في أول تصريح له بعد حادث إطلاق النار عليه من الطفل روميو، أكد زوج والدة الطفل روميو، في مقطع فيديو، أنه لا ينوي، اتهام الطفل روميو، أمام الشرطة في حادث إطلاق النار.

وأضاف: “لم أعتقد مطلقًا، ولو بعد مليون عام أن طفلًا، اشتريت له دراجة، ودفعت ثمن تدريبة في دوري كرة القدم، وقدمت له كل شيء سيفعل ذلك بي، لكنه يعرف فقط ما تظهره له أمه من كراهيه لي، مازلت أحبه وكأنه ابني ولن اتهمه بشئ”.

ابن مغني الراب ليل دورك يطلق النار على زوج والدته 

 شهدت ولاية شيكاجو الأمريكية، واقعة مؤسفة منذ ساعات قليلة، حيث أطلق روميو، ابن مغني الراب الشهير، ليل دورك، والذي يبلغ من العمر 10 سنوات، النار على زوج والدته، لحمايتها بعد وقوع شجار بينها وبين الزوج.

وتداول عدد كبير من مستخدمي، مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو، الذي يرصد المشاجرة، وإطلاق النار.

مغني الراب ليل دورك

ليل دورك، هو مغني رابر شهير، واسمه الحقيقي دورك ديريك بانكس من ولاية شيكاجو الأمريكية، واعتنق الإسلام  منذ ما يقرب من ٣ أعوام، ولدية، 8 أطفال من نساء مختلفة.

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