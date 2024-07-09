أول تعليق لزوج والدة ابن مغني الراب ليل دورك بعد حادث إطلاق النار (فيديو)

ليل دورك، في أول تصريح له بعد حادث إطلاق النار عليه من الطفل روميو، أكد زوج والدة الطفل روميو، في مقطع فيديو، أنه لا ينوي، اتهام الطفل روميو، أمام الشرطة في حادث إطلاق النار.

وأضاف: “لم أعتقد مطلقًا، ولو بعد مليون عام أن طفلًا، اشتريت له دراجة، ودفعت ثمن تدريبة في دوري كرة القدم، وقدمت له كل شيء سيفعل ذلك بي، لكنه يعرف فقط ما تظهره له أمه من كراهيه لي، مازلت أحبه وكأنه ابني ولن اتهمه بشئ”.

Stepfather says Lil Durk’s son shot him in the stomach



“I never in a million years thought a kid I bought 4 wheelers and paid for football leagues and everything would do this but he only knows what mom shows him. I still love him like he’s mines.”pic.twitter.com/vCqPQ7VMmP July 7, 2024

ابن مغني الراب ليل دورك يطلق النار على زوج والدته

شهدت ولاية شيكاجو الأمريكية، واقعة مؤسفة منذ ساعات قليلة، حيث أطلق روميو، ابن مغني الراب الشهير، ليل دورك، والذي يبلغ من العمر 10 سنوات، النار على زوج والدته، لحمايتها بعد وقوع شجار بينها وبين الزوج.

وتداول عدد كبير من مستخدمي، مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو، الذي يرصد المشاجرة، وإطلاق النار.

مغني الراب ليل دورك

ليل دورك، هو مغني رابر شهير، واسمه الحقيقي دورك ديريك بانكس من ولاية شيكاجو الأمريكية، واعتنق الإسلام منذ ما يقرب من ٣ أعوام، ولدية، 8 أطفال من نساء مختلفة.