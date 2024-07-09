الثلاثاء 09 يوليو 2024
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ثقافة وفنون

"عالم الفراعنة" ورشة عمل تفاعلية بمكتبة مصر الجديدة للطفل

عالم الفراعنة.فيتو
عالم الفراعنة.فيتو

تنظم مكتبة مصر الجديدة للطفل فى الساعة 12 من ظهر غد الأربعاء ورشة عمل تفاعلية بعنوان "عالم الفراعنة"، تتناول موضوعات رئيسية لأهم أركان الحضارة المصرية القديمة، مثل الحياة اليومية، والكتابة، والمعتقدات الدينية، والمعبودات عند المصرى القديم.

 ورشة عمل تفاعلية جديدة عن عالم الفراعنة

قال الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة إن الورشة تهدف إلى ربط الأجيال الجديدة بتاريخهم وحضارتهم عبر إعادة تشكيل وتركيب بعضا من الألعاب القديمة حيث يقوم الاطفال بعمل أقنعة فرعونية ومجسمات أهرامات، وتعلم الحروف الهيروغليفية وكتابة الأسماء بها، هذا إضافة إلى عمل الاكسسوارات والحلى بالشكل الذى تناولته الحضارة الفرعونية  ، سوف يتخلل الورشة مشاهدة فيلم تسجيلى يتناول أسرار بناء الأهرامات.

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