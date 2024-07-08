وفاة مديرة مكتبة المجلس الأعلى للثقافة

غيب الموت منال فيصل مديرة مكتبة المجلس الأعلى للثقافة، مساء اليوم الاثنين.

وفاة مديرة مكتبة الأعلى للثقافة

وتم تشيع الجنازة اليوم الإثنين 8 يوليو من مسجد الحصري بعد صلاة المغرب.

ونعى الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة ووائل حسين رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية وجميع العاملين بالمجلس الأعلى للثقافة السيدة منال فيصل مديرة مكتبة الاطلاع بالمجلس.