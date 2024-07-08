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ثقافة وفنون

وفاة مديرة مكتبة المجلس الأعلى للثقافة

المجلس الأعلى للثقافة.فيتو
المجلس الأعلى للثقافة.فيتو

غيب الموت منال فيصل مديرة مكتبة المجلس الأعلى للثقافة، مساء اليوم الاثنين.

وفاة مديرة مكتبة الأعلى للثقافة

وتم تشيع الجنازة اليوم الإثنين 8 يوليو من مسجد الحصري بعد صلاة المغرب.

ونعى الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة ووائل حسين رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية  وجميع العاملين بالمجلس الأعلى للثقافة السيدة منال فيصل مديرة مكتبة الاطلاع بالمجلس. 

 

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الأعلى للثقافة هشام عزمي مجلس الأعلى للثقافة مسجد الحصرى

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