الأحد 07 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

القبض على لص سرق تروسيكل بمدينة الأقصر

الأمن، فيتو
الأمن، فيتو

نجحت مباحث الأقصر في القبض على لص سرق تروسيكل مواطنًا يعد مصدر رزقه بدائرة بندر الأقصر، وتبين أن اللص مقيم بدائرة القرنة بالبر الغربي.

 

تفاصيل سرقة توكتوك

تعود تفاصيل الواقعة عندما رصدت المتابعة الأمنية لمباحث الأقصر تداول صور ومقطع فيديو على فيسبوك بقيام أحد الأشخاص بسرقة دراجة نارية  «تروسيكل» بناحية شارع مدرسة وادى الملكات، بدائرة قسم الأقصر.

وبالفحص تبين أنه أثناء تواجد المدعو « ا.ف ف.ع» 46 عاما، عامل خدمات معاونة بمدرسة وادي الملكات دائرة القسم، داخل المدرسة وتركه الدراجة النارية  تروسيكل تحمل أرقام «ص ق هـ 1253» الخاص به بجوار سور المدرسة، فوجئ بسرقتها والمحرر عنها المحضر رقم 10294 جنح قسم الأقصر.

مباحث بندر الأقصر 

وعقب تقنين الإجراءات وبإجراء التحريات السرية واستخدام التقنيات الحديثة وفحص كاميرات المراقبة بمنطقة الواقعة، امكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين انه المتهم «م.ا.ا» 24 عاما، بدون عمل ومقيم  دائرة مركز القرنة، السابق اتهامه في قضايا مخدرات واستيلاء.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأقصر من ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وبإرشاده تم ضبط الدراجة النارية، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على الدراجة النارية خاصته.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأقصر أمن الأقصر مدير الأمن وزارة الداخلية مباحث بندر الأقصر سرقة تروسيكل سرقة توكتوك

مواد متعلقة

أمن الأقصر يحبط محاولة بيع طن لحم مفروم فاسد بالأسواق

ضبط مسجل خطر بحوزته 2 كليو وربع حشيش وشابو وسلاح ناري بالأقصر

أمن الأقصر يحبط تهريب 3 أطنان دقيق بلدى مدعم

الأكثر قراءة

مفاجأة في التقرير الطبي لـ شيرين عبد الوهاب بعد اعتداء حسام حبيب عليها

زغلول صيام يكشف عن ضحية جديدة في الكرة المصرية بعد أحمد رفعت!

أول تحرك من الشباب والرياضة للتحقيق في سفر الراحل أحمد رفعت

مصدر بالتحقيقات يكشف سبب صرف حسام حبيب من سرايا النيابة

أول تحرك برلماني بشأن ملابسات أزمة الراحل أحمد رفعت

نائب في سؤال برلماني حول مؤهلات وزير التعليم: التراجع عن الأخطاء أفضل

تسبب مشاكل للفقراء، أستاذ أراضي يحذر من زراعة الأشجار المثمرة بالشوارع

بعد أنباء تعيينه رئيسا للوطنية للإعلام، إجراءات خلو مقعد طارق سعدة بالشيوخ

منوعات

المزيد

من بينها السعودية والكويت، موجة حر شديدة تضرب دول عربية

120 كيلو من أسلاك الذهب و100 من الفضة، مراسم تغيير كسوة الكعبة (فيديو)

علماء صينيون يصنعون مادة جديدة لتبريد المنازل

دراسة تحذر: جليد ألاسكا يذوب بوتيرة سريعة

المزيد

خدمات

المزيد

الكيلو يبدأ من 280 جنيهًا، تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأحد في السوق

أحدث أسعار القصدير في السوق اليوم الأحد 7-7-2024

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد 7 يوليو 2024

المزيد
ads

انفوجراف

رسائل شيخ الأزهر من ماليزيا حول فضل القرآن على المسلمين ووسطية الإسلام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى بدار الإفتاء: الهجرة علمتنا أن الإنسان يمكنه أن يبدأ من جديد في أي لحظة

ما حدود التعامل بين الرجل والمرأة؟ وما ضوابط الاختلاط بين الجنسين؟

هل التهنئة بالعام الهجري الجديد بدعة؟ الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية