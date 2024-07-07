القبض على لص سرق تروسيكل بمدينة الأقصر

نجحت مباحث الأقصر في القبض على لص سرق تروسيكل مواطنًا يعد مصدر رزقه بدائرة بندر الأقصر، وتبين أن اللص مقيم بدائرة القرنة بالبر الغربي.

تفاصيل سرقة توكتوك

تعود تفاصيل الواقعة عندما رصدت المتابعة الأمنية لمباحث الأقصر تداول صور ومقطع فيديو على فيسبوك بقيام أحد الأشخاص بسرقة دراجة نارية «تروسيكل» بناحية شارع مدرسة وادى الملكات، بدائرة قسم الأقصر.

وبالفحص تبين أنه أثناء تواجد المدعو « ا.ف ف.ع» 46 عاما، عامل خدمات معاونة بمدرسة وادي الملكات دائرة القسم، داخل المدرسة وتركه الدراجة النارية تروسيكل تحمل أرقام «ص ق هـ 1253» الخاص به بجوار سور المدرسة، فوجئ بسرقتها والمحرر عنها المحضر رقم 10294 جنح قسم الأقصر.

مباحث بندر الأقصر

وعقب تقنين الإجراءات وبإجراء التحريات السرية واستخدام التقنيات الحديثة وفحص كاميرات المراقبة بمنطقة الواقعة، امكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين انه المتهم «م.ا.ا» 24 عاما، بدون عمل ومقيم دائرة مركز القرنة، السابق اتهامه في قضايا مخدرات واستيلاء.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأقصر من ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وبإرشاده تم ضبط الدراجة النارية، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على الدراجة النارية خاصته.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.