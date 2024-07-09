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رياضة

الونش: في أندية فضلت مصلحتها عن مصلحة المنتخب الأولمبي والزمالك عمل الصح

الونش لاعب الزمالك،
الونش لاعب الزمالك، فيتو

قال محمود حمدي الونش مدافع نادي الزمالك خلال حواره عبر برنامج الكورة مع فايق على MBC MASR 2، إن هناك أندية نظرت لمصلحتها الشخصية، ورفضت انضمام لاعبيها للمنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس كلاعبين فوق السن.

ورفض النادي الأهلي إرسال الثنائي إمام عاشور ومحمد عبد المنعم لصفوف المنتخب الأولمبي لاحتياج الفريق لمجهوداتهم في بطولة الدوري، فيما وافق الزمالك على إرسال أحمد سيد زيزو. 

 

محمود الونش مدافع الزمالك 

 وأضاف محمود الونش: “الزمالك فعل ما هو صواب وهو عدم لعب مباراة القمة أمام الأهلي بسبب الأخطاء التحكيمية وكان لازم يكون هناك وقفة”.

وتابع: "أخطاء الحكام في مباريات الزمالك متكررة ولكن لا أستطيع القول إنها متعمدة".

الونش

وواصل الونش حديثه: جوميز مدرب مميز ويدرس خصومه جيدًا وأتواصل دائمًا معه رغم الإصابة.

‏وأتم حديثه: "الصفقات الجديدة صنعت الفارق مع الزمالك وساعدتنا في حصد لقب الكونفيدرالية".

 

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