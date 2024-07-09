ما الفرق بين تطعيمات العضل والتي تؤخذ تحت الجلد؟ فاكسيرا توضح

يوجد أنواع متعددة من التطعيمات منها ما يتم أخذه عن طريق الحقن أو الفم.

أنواع التطعيمات والفرق بينهم

وكشفت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا ان هناك نوعين من التطعيمات حيث يوجد تطعيمات تحقن تحت الجلد وتطعيمات عضل

واوضحت فاكسيرا الفرق بينهم مشيرة الى أن التطعيمات المعطلة او غير الحية تحقن من خلال العضل لأنه يوجد بها اضافات كثيرة ويمكن أن تسبب تورم واحمرار في حالة حقنها تحت الجلد.

أشارت أن التطعيمات المضعفة نظرا لأنها حية تحقن تحت الجلد

تطعيم الأطفال

وتستعرض فيتو أهم الأسئلة والأجوبة المتعلقة بالتطعيمات منها:

1-هل يمكن تطعيم الطفل وهو مريض؟

- ️إذا لم يوجد ارتفاع في حرارة الجسم او يحصل على أدوية مثبطة للمناعة يمكن تناول التطعيم

2- هل يسبب التطعيم ارتفاع في حرارة الجسم؟

- ️أي تطعيم يمكن ان يسبب حرارة في الجسم.

3- هل الحصول على جرعة واحدة من التطعيم وعدم استكمال باقي الجرعات لعدم توفر الجرعة الثانية يمثل خطورة على الطفل؟

- ️لا يوجد قلق من ذلك والتطعيم فعال،ولا يوجد خطر وعند توفر التطعيم يمكن استكمال باقي الجرعات

4- هل يوجد تطعيمات للكبار وليس الأطفال فقط؟

-نعم يوجد تطعيمات الكبار، وتحميهم من أمراض كثيرة.

5- هل يمكن تناول اى تطعيم أثناء أخذ دواء مضاد حيوي؟

يمكن ذلك ولا يوجد تعارض بينهما.

6- هل يمكن للتطعيم ان يسبب المرض ؟

- ️لا، الا لو كان التطعيم حي ومتلقى التطعيم لديه مشكلة في المناعة

7- هل يوجد خطورة إذا خالط طفل مريض مصاب بمرض الجديري وحصل على تطعيم الجديري؟

يمكنه تناول تطعيم الجديري دون خطورة