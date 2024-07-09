الثلاثاء 09 يوليو 2024
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ثقافة وفنون

خريطة تلاوات القرآن المجود اليوم الثلاثاء

قراء إذاعة القرآن
قراء إذاعة القرآن الكريم.فيتو

 تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الثلاثاء الموافق 3 شهر محرم، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من عمالقة التلاوة.

وننشر الخريطة الكاملة للتلاوات المرتلة المقرر إذاعتها الثلاثاء ومواعيد بثها: 

وتستهل خريطة التلاوات تلاوات القرآن المجود فى تمام الساعة الـ40: 6 (ص) 40: 6 (ص) تلاوة للشيخ /أحمد نعينع  وما تيسر من سورة النمل   10ق
00: 7 (ص) تلاوة للشيخ / محمد رفعت وما تيسر من سورة يوسف  30ق
00: 8 (ص)تلاوة للشيخ /  مصطفى إسماعيل وما تيسر من سور آل عمران/ الشمس/الضحى     30 ق
44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ / كامل يوسف البهتيمى ما تيسر من سورة النساء  15 ق
54: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / عيد حسن سيد  وما تيسر من سورة الذاريات 15ق
12: 12(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / محمد عبدالعزيز حصان  وما تيسر من سورتى الصافات/ ص      40ق
05: 13(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / على حزين  وما تيسر من قصار السور  30ق
14:15 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / على شميس وما تيسر من سورة فاطر    30ق
55: 14 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ / محمد حسن النادى وما تيسر من سورة المائدة     15ق
58: 15 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ / عثمان الشبراوى وما تيسر من سورة إبراهيم   13ق
14: 16 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ / محمود خليل الحصرى وما تيسر من سورة الفرقان  15ق
37: 18 ( قرآن بعد العصر) تلاوة للشيخ /محمود حسين منصور وما تيسر من سورة فصلت   30ق
19:12( قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ /طه الفشنى وما تيسر من سورة يوسف    10ق
21:07 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ / عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة النور 20 ق
21:36( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة التوبة  10ق
17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ / عبدالباسط عبدالصمد  وما تيسر من سورتى فصلت / الشمس      42ق
01:32(بعد منتصف الليل) للشيخ /محمد عبدالحميد البوشى  وما تيسرمن سورة الأنعام   15ق
02:59(بعد منتصف الليل) للشيخ / عبدالعزيز على فرج وما تيسر من سورة هود  30ق
 

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