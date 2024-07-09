خريطة تلاوات القرآن المجود اليوم الثلاثاء

تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الثلاثاء الموافق 3 شهر محرم، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من عمالقة التلاوة.

وننشر الخريطة الكاملة للتلاوات المرتلة المقرر إذاعتها الثلاثاء ومواعيد بثها:

وتستهل خريطة التلاوات تلاوات القرآن المجود فى تمام الساعة الـ40: 6 (ص) 40: 6 (ص) تلاوة للشيخ /أحمد نعينع وما تيسر من سورة النمل 10ق

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ / محمد رفعت وما تيسر من سورة يوسف 30ق

00: 8 (ص)تلاوة للشيخ / مصطفى إسماعيل وما تيسر من سور آل عمران/ الشمس/الضحى 30 ق

44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ / كامل يوسف البهتيمى ما تيسر من سورة النساء 15 ق

54: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / عيد حسن سيد وما تيسر من سورة الذاريات 15ق

12: 12(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / محمد عبدالعزيز حصان وما تيسر من سورتى الصافات/ ص 40ق

05: 13(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / على حزين وما تيسر من قصار السور 30ق

14:15 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / على شميس وما تيسر من سورة فاطر 30ق

55: 14 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ / محمد حسن النادى وما تيسر من سورة المائدة 15ق

58: 15 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ / عثمان الشبراوى وما تيسر من سورة إبراهيم 13ق

14: 16 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ / محمود خليل الحصرى وما تيسر من سورة الفرقان 15ق

37: 18 ( قرآن بعد العصر) تلاوة للشيخ /محمود حسين منصور وما تيسر من سورة فصلت 30ق

19:12( قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ /طه الفشنى وما تيسر من سورة يوسف 10ق

21:07 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ / عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة النور 20 ق

21:36( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة التوبة 10ق

17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ / عبدالباسط عبدالصمد وما تيسر من سورتى فصلت / الشمس 42ق

01:32(بعد منتصف الليل) للشيخ /محمد عبدالحميد البوشى وما تيسرمن سورة الأنعام 15ق

02:59(بعد منتصف الليل) للشيخ / عبدالعزيز على فرج وما تيسر من سورة هود 30ق

