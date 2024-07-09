مسلسل لعبة حب الحلقة 60، مالك ينتقل لمنزله الجديد بمساعدة سما ورامي يقيل سيرين

دارت أحداث مسلسل لعبة حب الحلقة 60 حول جلوس مالك مع سما وأصدقائها في جلسة حميمة وتقارب معهم، وحينما يرحل يتصل بسما ويخبرها أن شركة النقل قد أخبرته أنه سيتم نقل مستلزماته الليلة، فتذهب برفقة شقيقها ولين وعبدو ويساعدون مالك.

وخلال مسلسل لعبة حب الحلقة 60 تحاول فريدة تدبير إفطار مع صديقة لها لكي يتعرف ابن الصديقة على مايا بهدف إبعادها عن رامي ولكنها تفشل وتتركها مايا وتذهب للقاء مالك، وهناك تتأكد مايا أن مالك حاليًا في علاقة مع سما، بينما تخبر مالك أن رامي يحب فتاة أخرى غير سيرين.

وخلال الحلقة يقابل جبران نانسي ويقنعها أنه معجب بها، وحينما تذهب وتخبر سيرين تنصحها ألا تستجيب له لأنها دخلت معه في علاقة في الماضي ودمرها، ولكن نانسي تعجبها فكرة إعجاب جبران بها ولا تقتنع بحديث سيرين.

ويقرر رامي الجلوس مع سيرين وأخبرها بضرورة تركها للعمل فتطلب منه أن يقبل استقالتها حفاظًا على اسمها بسوق العمل ووافق، ويرفض رامي طلب سما لزيادة راتبها لأنه يجد أن الأمر غير عادل، فتذهب إلى دانيال وتطلب منه العمل معه كموديل بهدف الحصول على المال المطلوب.

ويطلب مالك خلال الحلقة من سما اللقاء بعد العمل في منزله ويطلب منها أيضًا أن تمنحه جواب بخصوص عرض الزواج الذي سبق وعرضه عليها، ويخبر رامي صديقه مالك بطلب سما لزيادة راتبها ويتعجب مالك من الأمر، بينما يسأل مالك عن هوية الفتاة التي يحبها رامي دون أن يخبره عنها شيئًا.

تفاصيل مسلسل لعبة حب الحلقة 59

شهدت أحداث مسلسل لعبة حب الحلقة 59 ذهاب سما إلى مالك، ويواصل الثنائي التقرب إلى بعضهما البعض.

ويعيد مالك من جديد عرض الزواج على سما التي تشعر بالسعادة بالقرب من حبيبها، وللتخلص من أزمة فريدة يحاول زيد ولين وعبدو، بيع كل ما يملكون من أجل توفير المال لسما للتخلص من أزمتها.

وتذهب مايا إلى سيرين خلال الحلقة، وتكتشف أن رامي يحب سيدة أخرى غير سيرين، واتفقت الأخيرة مع مايا على اتفاق سري مع مايا لتأمين وجودها في الشركة مقابل الكشف عن اسم التي يحبها رامي.

يعود مالك إلى الشركة برفقة سما وسلطان وسط ترحيب كبير من رامي والحضور، ويعود إلى مكتبه بعد تنظيفه من ديكورات دانيال، وتحاول مايا التقرب من مالك لمخطط ما في عقلها، وتطلب سما من رامي زيادة راتبها ٣ أضعاف وتطلب منه عدم إخبار مالك، كما أنها ستبدأ العمل في عالم التصميم بالشركة، ويذهب جبران إلى منزل سيرين ويطلب منها منحه معلومات عن سما ولكنها ترفض وتطرده.

وخلال الحلقة تخبر سما حبيبها مالك بأنها تريد أن يتعرف على زيد شقيقها، وفي إحدى الليالي يجتمع زيد وعبدو ولين ويجمعون المال، خاصة بعدما باع عبدو سيارته، ويأتي مالك ويلعب مع زيد وعبدو الكرَّة وسط وجود لين وسما.

قصة مسلسل لعبة حب

ومسلسل لعبة حب يدور حول شاب ثري يدعى مالك يعمل في عالم تصميم الأحذية النسائية يقع في غرام فتاة فقيرة ويكتشف لاحقًا أن عمه وزوجة عمه فريدة هما من دفعا المال لهذه الفتاة “سما” استغلالًا لحاجتها حتى تتمكن من إيقاعه في شباكه ثم دفعه للزواج منها، وتم اختيارها هي بالتحديد بعدما شعرت فريدة زوجة عم مالك أنه يشعر تجاهها بالإعجاب، وكل هذا حتى لا تفقد فريدة وزوجها أموالهما حيث منحهما جد مالك مهلة ٦ شهور حتى يتزوج أو يتم حرمانها من الميراث وبناء عليه قررا أن ينفذا هذه الخطة.