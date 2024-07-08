حملة تموينية لإدارة شرق بالإسكندرية على المصانع والأسواق

شنت مديرية تموين الإسكندرية اليوم الاثنين، حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والأسعار في المحافظة وضبط المخالفين وفرض القوانين المشددة على المخالفين بالمحافظة.

كما أصدر المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على المصانع والأسواق.

فقد قامت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقى مدير الإدارة بحملة على المصانع والأسواق والتى أسفرت عن الآتى:

ضبط مصنع لتصنيع وتعبئة المخلل لحيازته منتجات مخلل زيتون وليمون وجزر مجهولة المصدر وليس عليها اى بيانات وتم تحريز الكميات الآتية:

٤ برميل زيتون زنة البرميل الواحد ٥٠ كجم و٢ برميل ليمون زنة البراميل الواحد ٥٠ كجم و ٢ برميل جزر زنة البرميل الواحد ٥٠ كجم تحرر عدد ٣ محاضر عدم إعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق.

تحرر محضر بيع سجائر بسعر أزيد.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.