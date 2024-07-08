رئيس مياه الإسكندرية يتابع أعمال الإحلال والتجديد للخطوط بالمناطق الجديدة

تفقد المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الإسكندرية، عمليات الإحلال والتجديد لخطوط المياه الناقلة بقطر 1000 مم في مدخل منطقة الدريسة، بهدف الحفاظ على جودة نقل المياه وتحسين مستوى الضغوط، مما يساهم في تقديم خدمة أفضل لسكان المنطقة.

وأشار المهندس أحمد جابر إلى أن الشركة تعمل حاليًا على إيجاد حلول وبدائل لتغذية المشاريع التنموية الجديدة بمناطق صواري وغرب وشرق الطريق الصحراوي والقطار السريع، دون التأثير علي كميات المياه المتجهة إلى منطقة مرغم لضمان عدم تأثرها بالمشروعات الجديدة.

كما أكد أن الشركة نفذت العديد من الحلول العاجلة في المناطق الساخنة لزيادة كمية المياه المنتجة، استعدادًا لمواجهة زيادة الاستهلاك المتوقعة خلال فصل الصيف.

توجه بعدها إلى محطة مياه المنشية (1)، تابع خلالها خط سير العمل داخل المحطة، حيث قام بالمرور علي الورش والمروقات والمرشحات ومبني الطلمبات، كما اطمأن على عمليات الإحلال والتجديد الجاري تنفيذها بالمحطة.

وفي نهاية الجولة توجه إلى المبنى الإداري بالمحطة واجتمع بالمهندسين وطاقم العمل وأصدر توجيهاته بمتابعة ومواصلة أعمال الصيانة وحل المشاكل أولًا بأول تجنبًا لحدوث أعطال.