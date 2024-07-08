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مسلسل الوصفة السحرية الحلقة 23، نهلة تشك في أمجد وتذهب لطبيبة نفسية

أبطال الوصفة السحرية،
أبطال الوصفة السحرية، فيتو

دارت أحداث مسلسل الوصفة السحرية الحلقة 23 حول نهلة التي تكتشف “كيس” لمحل آيس كريم في الإسكندرية اعتادت شراء الآيس كريم منه هي وزوجها وحينما واجهته أنكر ذهابه إلى هناك وأقنعها أن هذا “ الكيس” من العام الماضي.

ويتلقي مكالمة هاتفية تطلب منه مهلة فتح مكبر الصوت لتكتشف زميل له يخبره أنه علم بطريقته الخاصة أن أمجد في الإسكندرية ليزداد شك نهلة فيه فيقنعها أمجد أنه كان في الساحل يبحث عن “شاليه” وترك الأمر مفاجأة لها وأقنعها أنها أصبحت مريضة وتحتاج علاج نفسي، وبالفعل تذهب إلى طبيبة نفسية وتخبرها أنها مصابة بالاكتئاب.

وخلال الحلقة يكتشف أمجد “جروب” الخطة السرية ويحاول تحذير مالك منه، ويشتري لسارة خاتما من محل مجوهرات، ويحظى تقرير كارمن على إعجاب رئيس قسمها بينما لا تزال علاقتها بحسين متوترة، ويحاول سيف العودة لندى وإبعادها عن عز، وينجح في ذلك.

بينما تواصل هالة خطتها ضد زين الذي يحاول تدبير مبلغ نصف مليون جنيه لهالة كطعم لكي يكسب من ورائها الأكثر ويلجأ لميادة ولكنهت ترفض مساعدته.

 

مسلسل الوصفة السحرية الحلقة 22

دارت أحداث مسلسل الوصفة السحرية الحلقة 22 حول زين الذي يتغزل في هالة في ظل نوم زوجته أميرة، أما حسين فيخبر كارمن أنها يمكنها البقاء في المنزل والتفكير مليًا في أمر الطلاق لأنه قرار إن تم تنفيده فإنه لن يعود فيه، ويطلب منها رئيسها في العمل إتمام موضوع صحفي عن أسرار زيادة نسب الطلاق في مصر.

تفاصيل مسلسل الوصفة السحرية الحلقة 22

وخلال الحلقة تتعامل هالة مع زين بذكاء وتبدأ في استغلال أسلوبه الملتوي من أجل أن يكون طوع يدها، ويتعافى مالك وتذهب دينا إلى العمل وتطلب منه طلبات بعينها وتشدد عليه أن يفعلها، بينما يقرر أمجد السفر إلى الإسكندرية مع سارة لاستعادة ذكرياتهما في الماضي.

وتذهب نهلة وكارمن إلى هالة في منزل أميرة لتنفيذ خطة مفادها إظهار أنها سيدة ثرية للغاية ولديها أموال طائلة لاستفزاز النصاب بداخل زين، وتأتي دينا أيضًا لاستكمال الخطة، وتواجه تيا والدتها بأمر علاقتها بالدكتور حسام، وتطلب منها أن توقف هذه العلاقة.

وتتفاجأ بثينة بدخول شخص ومعه والدته ومجموعة من العازفين، ويطلبون هالة كعروس، وتخبرها بثينة وحينما تأتي إلى محل بثينة تتفاجيء بأنه السباك وابن أم خميس وأنه فهم بصورة خاطئة أنها موافقة على الزواج منه، وتتشاجر دينا مع زوجها وتقول له كلمات صعب أن يتحملها كرجل، بينما تواصل هالة تنفيذ خطتها مع زين.

أبطال مسلسل الوصفة السحرية 

مسلسل الوصفة السحرية يشارك في بطولته شيري عادل وعمر الشناوي، ولقاء سويدان، وإسلام جمال وكارولين عزمي ومجموعة من ألمع النجوم، وهو من تأليف ورشة مصنع الحكايات، وإخراج خيري سالم.

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