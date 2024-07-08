رسالة عمرو السولية عقب فوز الأهلي على طلائع الجيش في الدوري (فيديو)

الدوري المصري، وجه عمرو السولية لاعب النادي الأهلي رساله عقب مباراة فريقه أمام طلائع الجيش، في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد القاهرة، ضمن مواجهات الجولة الثلاثين من الدوري المصري الممتاز.

وتحدث السولية عبر مقطع فيديو نشرته صفحة الأهلي على موقع التواصل فيسبوك قائلا: "ألف مبروك لجمهور الأهلي والبقاء لله في وفاة أحمد رفعت".

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وحقق الأهلي فوزا مستحقا على طلائع الجيش، بثنائية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثلاثين من الدوري المصري الممتاز.

أهداف المباراة

سجل ثنائية الأهلي كل من عمرو السولية في الدقيقة 50 ووسام أبو علي في الدقيقة 54.

تشكيل الأهلي لمباراة طلائع الجيش في الدوري

وجاء تشكيل الأهلي مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.‏

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد.‏

خط الوسط: أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر. ‏

خط الهجوم: وسام أبو علي.‏

ترتيب الأهلي في الدوري الممتاز

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 57 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد أن خاض 23 مباراة فقط حتى ألان، ويواصل مطاردة بيراميدز على صدارة المسابقة، حيث يتصدر الأخير برصيد 68 نقطة من 27 مباراة

ترتيب طلائع الجيش في الدوري الممتاز

وتجمد رصيد فريق طلائع الجيش عند 35 نقطة في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.