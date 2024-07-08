مصر للطيران تنظم 3 رحلات إلى كوت ديفوار غدا
تبدأ شركة مصر للطيران الناقل الوطنى لجمهورية مصر العربية في تدشين خطوط جديدة داخل القارة السمراء خلال يوليو الجاري، وهي: مقديشيو عاصمة الصومال وأبيدچان عاصمة كوت ديفوار، وكذلك خط إلى جيبوتي.
ومن المخطط تسيير رحلات جوية إلى العاصمة الإيڤوارية أبيدچان اعتبارا من غدا الثلاثاء، بواقع ثلاث رحلات أسبوعيًا أيام الأحد والثلاثاء والجمعة.
ومن المخطط أن تسير مصر للطيران رحلات جوية تربط بين جيبوتي ومقديشو ابتداءً من 11 يوليو وحتى نهاية الجدول الصيفى بمعدل رحلتين أسبوعيا بخط سير (القاهرة - جيبوتي - مقديشو - جيبوتي – القاهرة).
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