جماهير الأهلي للراحل أحمد رفعت: عدت من الموت لكي تودعنا وتتسبب في وجعنا (صور)

حرصت جماهير النادي الأهلي على توجيه رسالة للراحل أحمد رفعت لاعب منتخب مصر ومودرن سبورت الذي وفاته المنية يوم السبت الماضي خلال مباراة الأحمر أمام طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز.

ورفعت جماهير الأهلي لافتة في مباراة طلائع الجيش تحمل عبارة: "عدت من الموت لكي تودعنا كلنك صدمتنا وتسبب في وجعنا ".

وتقدم النادي الاهلي علي نظيره طلائع الجيش بهدفين عمرو السولية ووسام أبوعلي في الدقيقتين 50 و 54.

الشوط الاول من مباراة الاهلي وطلائع الجيش

بدأ الأهلي المباراة بهجوم مكثف على مرمى طلائع الجيش بحثا عن هدف التقدم، للتحكم في مقاليد الأمور مبكرا، وكانت له المبادرة في الدقيقة 9 بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأهلي من الطرف الأيمن مرت باتجاه المرمى ليبعدها عمر رضوان بصعوبة.

وفي الدقيقة 13 محمد هاني لاعب طلائع الجيش يتجاوز محمد عبد المنعم وينفرد بالمرمى ويسدد كرة تصدى لها مصطفى شوبير حارس المرمى ببراعة.

وتشهد الدقيقة 21 تمريرة رائعة من إمام عاشور إلى طاهر محمد طاهر الذي تجاوز المدافع وسدد كرة ارتطمت بدفاعات طلائع الجيش.

وفي الدقيقة 25 تصويبة من محمد هاني من يمين منطقة الجزاء لصالح طلائع الجيش تصدى لها شوبير لترتد إلى متعب الذي سدد كرة تصدى لها حارس الأهلي ببراعة، لينقذ الأهلي للمرة الثانية من هدف محقق

وفي الدقيقة 37 تصويبة من أحمد عبد القادر من يسار منطقة الجزاء لصالح الأهلي لكنها مرت بعيدة عن المرمى.

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل فريقه، لمواجهة منافسه طلائع الجيش، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي لمباراة طلائع الجيش في الدوري

وجاء تشكيل الأهلي مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.‏

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد.‏

خط الوسط: أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر. ‏

خط الهجوم: وسام أبو علي.‏

قائمة المستبعدين من الأهلي أمام طلائع الجيش

وضمت قائمة المستبعدين من الأهلي أمام طلائع الجيش كلا من: محمود عبد المنعم كهربا ومحمد الشناوي، ومحمود متولي، ومحمد الضاوي كريستو، وعلي معلول وبيرسي تاو.

كما يغيب عن النادي الأهلي، كريم الدبيس وأحمد كوكا وحمزة علاء بسبب تواجدهم في معسكر المنتخب الأولمبي استعدادا لأولمبياد باريس.

تشكيل طلائع الجيش أمام الأهلي في الدوري المصري

حراسة المرمى: عمر رضوان.

خط الدفاع: خالد سطوحي، محمد سمير، محمد هاني، محمد دياب.

خط الوسط: علي حمدي، أحمد زولا، أحمد متعب.

خط الهجوم: إسلام محارب، عبد الرحمن شيكا، جودوين شيكا.

ترتيب الأهلي في الدوري الممتاز

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 54 نقطة.

ترتيب طلائع الجيش في الدوري الممتاز

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 35 نقطة.