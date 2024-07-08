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أخبار مصر

بـ 240 رحلة، مصر للطيران تختتم موسم الحج 2024

رحلة مصر للطيران
رحلة مصر للطيران

اختتم الناقل الوطني مصر للطيران بنجاح موسم الحج هذا العام والذي امتد خلال الفترة من 29 مايو وحتى 5 يوليو الحالى.

ونظمت الشركة 240 رحلة جوية بمعدل 121 رحلة جوية من جدة و110 رحلة جوية من المدينة المنورة و19 رحلة جوية من الطائف وذلك لنقل ما يقرب من 60 ألف حاج من حجاج وزارة التضامن والأوقاف والداخلية والقرعة والسياحة والترانزيت.

وشهد الجسر الجوي انتظاما كبيرًا فى مواعيد الرحلات خلال مرحلتى الذهاب والعودة لحجاج بيت الله الحرام دون أي عقبات تؤثر على انسيابية الجسر الجوي وذلك بفضل تضافر جهود جميع العاملين بالشركات التابعة، وفي ضوء الخطة التى تم وضعها مسبقًا بالتعاون مع جميع الشركات التابعة والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية. 

تقديم جميع التسهيلات لضيوف الرحمن

وتم الإشادة بدور الناقل الوطني مصر للطيران بالتنسيق الكامل مع جميع الشركات والجهات والأجهزة المعنية نتيجة تضافر كل في موقعة لتقديم جميع التسهيلات لضيوف الرحمن في المرحلتين وهى وزارات الداخلية والخارجية والتضامن والسياحة والأوقاف والصحة والمالية، بالإضافة إلى التعاون الكبير من جانب السلطات السعودية طوال موسم الحج.

وكذلك الأداء المشرف لبعثة مصر للطيران التى تم تشكيلها من جميع التخصصات لخدمة حجاج بيت الله الحرام خلال مرحلتي الذهاب والعودة وتذليل كافة العقبات والصعوبات وتقديم أفضل الخدمات اللوجستية لضيوف الرحمن، وفقًا للخطة الموضوعة والتى ارتكزت علي نقل ضيوف الرحمن في أقل وقت ممكن وبأعلي معدلات انتظام في مواعيد الإقلاع والهبوط ودون تخلف للحقائب أو حدوث أية مشكلات بسبب كثافة التشغيل للخروج بموسم حج مشرف يليق باسم الشركة الوطنية دون أية عقبات تعرقل إنسابية الجسر الجوي.

كما نجحت مصرللطيران في القيام بدور الناقل الوطني لنقل حجاج دولتي مالي وغينيا في قارة أفريقيا كونها محور الربط بين جمهورية مصر العربية والقارة السمراء، حيث نقلت أكثر من 10 آلاف حاج غييني بكوناكري  هذا العام علي متن 33 رحلة خاصة مباشرة في مرحلة الذهاب ومثلهم في مرحلة العودة من والي المملكة العربية السعودية بعد غياب دام أكثر من 12 عاما، كما نقلت مصرللطيران نحو  أكتر من 5 آلاف حاج علي متن 19 رحلة جوية في مرحلة الذهاب ومثلهم في مرحلة العودة من والي مطار باماكو بدولة مالي الي المملكة العربية السعودية.

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