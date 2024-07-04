الخميس 04 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التعليم: فتح باب التقدم أمام الطلاب للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج

مدارس التكنولوجيا
مدارس التكنولوجيا التطبيقية
ads

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقدم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج ومراكز التميز وذلك خلال الفترة من 7 يوليو 2024 إلى 15 يوليو 2024، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

 

مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج ومراكز التميز

وأوضحت الوزارة أن هناك شروط يجب توافرها في الطلاب المتقدمين لمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج ومراكز التميز، وأن عملية اختيار الطلاب تتم بمنتهى الدقة ووفق معايير وشروط محددة مثل الحصول على المجموع المحدد لكل مدرسة، واجتياز اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية، مشيرة إلى أنه يتم توفير العديد من المميزات للطلاب من تدريبات عملية وشخصية وتخصصية وفق أحدث المعايير الدولية، ذلك بالإضافة إلى التعلم في بيئة تكنولوجية تواكب أحدث التطورات العالمية وتساعد الطالب على الابتكار والتطوير المهني والشخصي المستمر، وممارسة الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية للطلاب في المدارس.

 

txt

وزير التعليم يستقبل رئيس اتحاد الصناعات لبحث التعاون في مدارس التكنولوجيا التطبيقية

txt

تنسيق الثانوية العامة 2024 في جميع محافظات مصر

خطوات التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج ومراكز التميز

وأكدت الوزارة أنه يحق للطالب اختيار ثلاثة مدارس كحد أقصى في النظام الواحد، كما تهيب الوزارة بأنه لن يعتد بأي تسجيلات على أي روابط إلكترونية أخرى واعتبارها إبداء للرغبات فقط.

وفيما يخص طريقة التقدم فإنها تتم بشكل إلكتروني من خلال هذا الرابط.

ولإتاحة الفرصة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية الأزهرية، وطلاب المدارس الدولية والعائدين (المصريين)، والطلاب الوافدين (الأجانب)، والطلاب الحاصلين على الإعدادية للعام السابق والراغبين في تغير نوعية التعليم التقدم للتسجيل عبر هذا الرابط.

ولمزيد من المعلومات حول كيفية تفعيل البريد الموحد لطلبة الإعدادية من خلال الفيديو على هذا الرابط.

ولمزيد من المعلومات عن خطوات التقديم وتسجيل البيانات على موقع الوزارة من خلال الفيديو على هذا الرابط.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

مدارس التكنولوجيا التطبيقية الشهادة الاعدادية وزارة التربية والتعليم التعليم المزدوج

الأكثر قراءة

إثيوبيا تقع في شر أعمالها، خبراء يكشفون ورطة أديس أبابا في سد النهضة

مجموعة قوية لـ منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا

السيسي يصدر 7 قرارات جمهورية بشأن الحكومة الجديدة

مواعيد جولات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

في أول يوم عمل للحكومة، خبر سار من رئيس الوزراء بشأن تخفيف أحمال الكهرباء

الزمالك يتسلم رسميا رخصة المشاركة الافريقية بعد حل أزمة بوطيب

بعد اعتراض الشارع على بعض الأسماء، مدبولي للمواطنين: أعطوا فرصة للوزراء الجدد للعمل

مجموعات قوية في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

منوعات

المزيد

تقارير: 75% من الوفيات في 10 مدن بالهند بسبب "قاتل خفي"

ظل يأكل حتى مات، النشطاء يكشفون سر وفاة مدون طعام فلبيني شهير فجأة (فيديو)

الإكوادور تضبط 3 أطنان كوكايين في شحنة موز متجهة لروسيا

العثور على بقايا رفات طفل بعد تعرضه لهجوم تمساح في استراليا

المزيد

خدمات

المزيد

الهندي ترتفع لـ 23 جنيهًا، تعرف على أسعار المانجو في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، التفاح البلدي يرتفع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك اليوم، انخفاض البلطي وارتفاع الكابوريا في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع جديد في سعر الطماطم بسوق العبور

المزيد
ads

انفوجراف

الأهلي يشارك بـ9 بطولات خلال الموسم المقبل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الظلام في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات

ما حكم شراء شقة بالتمويل العقاري بفائدة متناقصة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم القط الأبيض في المنام وعلاقته بالراحة والاستقرار

المزيد
الجريدة الرسمية