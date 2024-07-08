الإثنين 08 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري (بث مباشر)

الأهلي
الأهلي

مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري بث مباشر، يبحث عشاق النادي الأهلي في كل مكان عن بث مباشر لمباراة المارد الأحمر أمام طلائع الجيش، في المباراة المقرر لها اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز. 

مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري 

ويمكن متابعة مباراة الأهلي وطلائع الجيش بث مباشر عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري 2024.

واختارت مجموعة أون تايم سبورت قناة أون تايم سبورت On Time Sports 1 HD لإذاعة مباراة الأهلي وطلائع الجيش مباشرة.

تستطيع مشاهدة مباراة الأهلي عبر تردد بث قناة أون تايم سبورت1 الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري اليوم كما يلي:

التردد على النايل سات: 11861

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

تشكيل  الأهلي لمباراة طلائع الجيش في الدوري 

وجاء تشكيل الأهلي مكون من: 

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.‏

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد.‏

خط الوسط: أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر. ‏

خط الهجوم: وسام أبو علي.‏

 تشكيل طلائع الجيش أمام الأهلي في الدوري 

وجاء تشكيل طلائع الجيش أمام الأهلي مكونا من: 

حراسة المرمى: عمر رضوان.

خط الدفاع: خالد سطوحي، محمد سمير، محمد هاني، محمد دياب.

 خط الوسط: علي حمدي، أحمد زولا،  تشيكا.

 خط الهجوم: إسلام محارب، عبد الرحمن شيكا، أحمد متعب

ويتواجد على مقاعد البدلاء، كلا من: فريد شوقي، أحمد الشيخ، كريم طارق، السيد أحمد، عمر السعيد، عماد سيد معوض، يسري وحيد، مصطفى الخواجة، مؤمن محمود.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش 

وتقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السابعة مساء اليوم الإثنين على ستاد القاهرة الدولي.

ترتيب الأهلي  في الدوري الممتاز

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 54 نقطة.

ترتيب طلائع الجيش في الدوري الممتاز 

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 35 نقطة.

جوميز يطلب ضم لاعبين لتدعيم دفاع الزمالك، تعرف عليهما

موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

– أسيوط مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش الأهلي طلائع الجيش مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري بث مباشر الدوري المصري الدورى المصرى الممتاز

مواد متعلقة

جوميز يطلب ضم لاعبين لتدعيم دفاع الزمالك، تعرف عليهما

الزمالك يكشف عن قيمة زيادة التجديد السنوي للأعضاء

قرار جديد من جوميز بعد فوز الزمالك على الإسماعيلي بالدوري

أول تعليق من جوميز عقب فوز الزمالك على الإسماعيلي

ثنائي الزمالك يخضع لكشف منشطات عقب مباراة الإسماعيلي

عبد الله السعيد ثالث هدافي الدوري الممتاز عبر التاريخ

عبد الله السعيد رجل مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري الممتاز

تيفو جديد من جماهير الزمالك لـ أحمد رفعت في مباراة الإسماعيلي

الأكثر قراءة

بث مباشر، شاهد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري الممتاز

أول رد فعل من محمد رمضان بعد واقعة الصفع بالساحل الشمالي

احترم الميت ووجع أسرته، خالد بيومي يفتح النار على وليد دعبس

العويس تتراجع جنيهين، تعرف على أسعار 18 نوعًا من المانجو بالأسواق

بيراميدز يكتسح الاتحاد برباعية ويبتعد بصدارة الدوري المصري (صور)

لا داعي لاستخراج الجثمان، لجنة طبية تراجع فحوصات وبروتوكول علاج اللاعب أحمد رفعت قبل وفاته

مدبولي يكشف خطة حل أزمة كثافة الطلاب في الفصول بالمدارس

رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين

منوعات

المزيد

طائرة بريطانية تتعرض لصاعقة قوية أثناء تحليقها (فيديو)

مصور فلكي يلتقط صورا مفصلة بشكل مذهل للشمس من فناء منزله (فيديو)

أصغر ثنائي يسافر حول العالم على متن دراجة نارية

بيع أشهر كنوز نابليون مقابل 1.69 مليون يورو

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر اليورو بعد تراجعه أمام الجنيه بالبنك المركزي بختام تعاملات اليوم الإثنين؟

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الاثنين

العويس تتراجع جنيهين، تعرف على أسعار 18 نوعًا من المانجو بالأسواق

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

المزيد
ads

انفوجراف

تشكيل اللجنة البرلمانية الخاصة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

منافع الأنعام، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآيتين (79-80) من سورة غافر

أسامة قابيل: أهم الدروس التي نتعلمها من هجرة النبي أن يكون لنا وقفة مع النفس

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن الأدلة على وحدانية الله عز وجل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية