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رياضة

موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري

الزمالك،فيتو
الزمالك،فيتو

يستعد نادي الزمالك لمواجهة طلائع الجيش في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الطلائع بالدوري المصري

ويواجه الزمالك نظيره طلائع الجيش فى السابعة مساء الخميس المقبل باستاد الكلية الحربية، في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والطلائع في الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والطلائع في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

حقق الزمالك الفوز على الإسماعيلي بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل هدف الإسماعيلي عبد الرحمن مجدي في الدقيقة 69، بينما سجل عبد الله السعيد هدفي الزمالك من ضربتي جزاء في الدقيقتين 77 و82.

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