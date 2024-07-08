فيتو تكشف في عددها الجديد، حكومة مدبولي في اختبار صعب أمام الأسعار ونزيف الديون

تكشف فيتو في عددها الجديد عن التحديات التي تواجهها حكومة مدبولي الجديدة ودخولها فى اختبار صعب أمام أزمات الأسعار ونزيف الديون والمصانع المغلقة والتحديات الخارجية، ومطالب بحوار سياسى شامل و«حرية بلا خطوط حمراء».

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