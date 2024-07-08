الإثنين 08 يوليو 2024
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أخبار مصر

فيتو تكشف في عددها الجديد، حكومة مدبولي في اختبار صعب أمام الأسعار ونزيف الديون

العدد الجديد من فيتو
العدد الجديد من فيتو

تكشف فيتو في عددها الجديد عن التحديات التي تواجهها حكومة مدبولي الجديدة ودخولها فى اختبار صعب أمام أزمات الأسعار ونزيف الديون والمصانع المغلقة والتحديات الخارجية، ومطالب بحوار سياسى شامل و«حرية بلا خطوط حمراء».

 

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فيتو حكومة مدبولى الجديدة أزمات الأسعار الديون المصانع المغلقه جريدة فيتو عصام كامل

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