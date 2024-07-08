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عقارات

رئيس العاصمة الإدارية: القطاع العقاري يلعب دورًا محوريًا في تحقيق التنمية المستدامة

خالد عباس، فيتو
خالد عباس، فيتو

شارك المهندس خالد محمود عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتور مهندس أحمد فهمي، مدير عام الشركة في النسخة الرابعة لمؤتمر الأهرام العقاري التي عقدت تحت عنوان (العقار والتحديات الراهنة...أفكار بناءة لمستقبل أفضل) بمشاركة من المسؤولين والمطورين والمتخصصين لمناقشة عدة محاور رئيسية من خلال ثلاث جلسات بدأت بـصفقة رأس الحكمة والمناطق الواعدة بالساحل الشمالي، ودور المطور العام والمطور الصناعي في دعم التنمية المستدامة بالمدن الجديدة تحت عنوان "المطور العام وأهميته في التنمية...العاصمة الإدارية نموذجًا"، بالإضافة إلى الجلسة الثالثة التي تتحدث عن التمويل العقاري والتحديات الراهنة من حيث الرؤى والحلول.


وقال خالد عباس  يلعب قطاع العقارات دورًا محوريًا في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد نحو مستقبل أفضل".
وأضاف عباس قائلًا " نؤكد على التزامنا بتقديم كل ما يخدم مصلحة قطاع العقارات في مصر ويدعم استدامته وأتمنى للجميع جلسات مثمرة ونقاشات بناءة، ".
وفي الجلسة الثانية التي ناقشت دور المطور العام والمطور الصناعي في دعم التنمية المستدامة بالمدن الجديدة والتي عقدت تحت عنوان "المطور العام وأهميته في التنمية...العاصمة الإدارية نموذجًا “شارك الدكتور مهندس أحمد فهمي، مدير عام شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، مع مجموعة كبيرة من المسؤولين ورؤساء الشركات، حيث تم استعراض شركة العاصمة الجديدة كنموذج ناجح على أرض الواقع وتجربة ناجحة للاستدامة بالمدن الجديدة
ومن جهته، صرّح الدكتور مهندس أحمد فهمي "نحرص في شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على دمج مبادئ التنمية المستدامة في كل مراحل التطوير، مما يسهم في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، ولذلك نشجع جميع الشركات على دعم التنمية المستدامة عند تطوير المدن الجديدة ونحن جاهزون تمامًا لرقمنة التراخيص للتداول داخل العاصمة والتسويق الخارجي، ونعمل على تحقيق التغييرات والاستعانة بخبرات اجنبية لإنشاء وتصميم الابراج كما نؤمن بأهمية التسويق الخارجي حيث نحرص دائما علي المشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية.

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الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أحمد فهمى التنمية المستدامة العاصمة الادارية العاصمة الجديدة العقارات فى مصر المجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربينى

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