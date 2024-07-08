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رياضة

مجدي مصطفى مشرفا على الكرة النسائية بالمقاولون

مجدي مصطفى مشرفا
مجدي مصطفى مشرفا على الكرة النسائية بالمقاولون

أعلن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح تعيين الكابتن مجدي مصطفى مشرفا على قطاع الكرة النسائية والتعاقد مع الكابتن هبة رزق في منصب المدير الفني لفريق الكرة النسائية الأول.
 وعقد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي عضو مجلس الإدارة اجتماعا مطولا مع الكابتن يسري عبد الغني رئيس قطاع الناشئين بحضور المشرف على الكرة النسائية والمدير الفني الجديدة للفريق الأول.
 

وأبدى المهندس محمد عادل فتحي ثقته في الكابتن يسري عبد الغني والكابتن مجدي مصطفى والكابتن هبة رزق في إحداث نقلة جيدة في قطاع الكرة النسائية بنادي المقاولون العرب في موسمها الثاني بعد النجاح الموسم الأول في التواجد بالدوري الممتاز للسيدات مشيرا إلى أن النادي يدعم التجربة بكل قوة.
 

وأوضح فتحي أن طموحه كبير لتقديم موسم جيد ووضع الكرة النسائية بنادي المقاولون العرب في مكانة جيدة وتكوين ذخيرة من المواهب.
 

وأكد الكابتن يسري عبد الغني رئيس قطاع الناشئين أن الكابتن هبة رزق المدير الفني تمتلك سيرة ذاتية جيدة وتم اختيارها بناء على ذلك مشيرا إلى أنها حاصلة على عدد من الدورات ووصلت كونها حكم دولي سابق للاتحاد المصري لكرة القدم وحاصلة على الرخصة c الأفريقية  وحاصلة على دورة الاتحاد الانجليزي لمحاضري كرة القدم ودورة الاتحاد الانجليزي لمهارات كرة القدم وعملت مدير فني فريق سيدات نادي سبورتنج كاسيل لمدة موسمين والصعود مع نادى اتحاد بسيون من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية موسم 2022/2021و الصعود مع نادى اتحاد بسيون من الدرجة الثانية الي الدرجة الاولى موسم 2023/2022.


موعد اختبارات الكرة النسائية 

وأعلن نادي المقاولون العرب عن فتح باب الاختبارات للكرة النسائية للموسم الرياضي 2024 - 2025 لجميع المراحل السنية للفرق الرياضية المختلفة بالنادي ٠  
 

تبدأ الاختبارات من الجمعة القادم 12-7 الساعة 4:00 مساء على ملاعب النادي 
ويوم الأحد الموافق 14-7 الساعة 4:00 مساء
ويوم الثلاثاء الموافق 16_7 الساعة 4:00 مساء 
على أن تقام الاختبارات مجانًا بدون مقابل داخل نادي المقاولون العرب علي ملاعب قطاع الناشئين.

 

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