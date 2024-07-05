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رياضة

جمال علام: دينا الرفاعي مشرفة على الكرة النسائية وعلاء نبيل يختص بالأمور الفنية

جمال علام، فيتو
جمال علام، فيتو

أكد جمال علام رئيس اتحاد الكرة، أن دينا الرفاعي عضو الجبلاية، مازالت المشرفة على منتخبات الكرة النسائية.

وقال جمال علام في تصريحات خاصة: “دينا الرفاعي مازالت مشرفة على منتخبات الكرة النسائية على أن يتولى الكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد، الإشراف على الأمور الفنية للمنتخبات”.

تكليف علاء نبيل بالإشراف على منتخب الكرة النسائية

وقرر اتحاد الكرة تكليف علاء نبيل المدير الفني للاتحاد، بالإشراف على كل ما يتعلق بمنتخب الكرة النسائية ومنحه كافة الصلاحيات بشأن التشاور مع الجهاز الفني في المعسكرات وخطة المنتخب القادمة.

تشكيل الجهاز الفني للكرة النسائية 

واعلن اتحاد الكرة تولي أميرة يوسف مديرا فنيا لمنتخب الكرة النسائية تحت 20 عاما، ويعاونها كل من آيات مرتضى، مدرب عام، ونورهان صبحي، مدرب مساعد ومخطط أحمال، وأمجد خاطر مدربًا لحراس المرمى.

أميرة يوسف حصلت على رخصة التدريب CAF A خلال الدورة التي أقامها اتحاد الكرة المصري في العام الماضي وهي أحد الاشتراطات لتدريب المنتخبات.

ويعقد علاء نبيل، المدير الفني لاتحاد الكرة، اجتماعًا مع الجهاز الفني لتحديد برنامج عمل منتخب الكرة النسائية في المرحلة المُقبلة.

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