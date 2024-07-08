مواصفات سيارات هوندا زد آر بعد طرحها في السوق المصري (صور)

سيارات هوندا، استقبل السوق المحلى سيارات هوندا زد آر الرياضية متعددة الاستعمالات الجديدة، حيث تجمع بين قدرة السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات وأناقة سيارات الكوبية.

كما تتمتع السيارة الجديدة بإطلالة حيوية بفضل التصميم الجريء لواجهتها الأمامية الذي يعطيها حضورها القوي واللافت، والذي يتكامل بشكل مثالي مع أدائها الديناميكي المتميز.

حصلت سيارات هوندا الجديدة كليا، على خطوط الهيكل الرفيعة ومصابيح LED والمصابيح الأمامية ويعد الشبك الأسود اللامع مظهرًا عصريًا وأنيقًا للسيارة.

كما تنساب خطوط الهيكل على جانبي السيارة بكل سلاسة لتصل إلى مصابيح LED الخلفية الأنيقة التي تندمج بإتقان مع الباب الخلفي للسيارة.

كما تحتضن زد آر- في مقصورة داخلية رائدة في فئتها بفضل مكوناتها عالية الجودة وتفاصيلها الدقيقة، فضلًا عن لمسات الإضاءة الأنيقة التي توفر أجواءً مذهلة في جميع أنحاء المقصورة.

مواصفات الامان والسلامة فى سيارات هوندا زد آر

جهزت سيارات زد آر- في الجديدة بنظام الاستشعار الفائق من هوندا Honda sensing للسلامة النشطة وتقنيات مساعدة السائق وذلك لأول مرة في مصر، والتي تشمل ميزات متنوعة مثل نظام تثبيت السرعة المتكيف، ونظام التنبيه من الاصطدام الأمامي، ونظام تنبيه الخروج عن المسار ونظام فرامل تخفيف قوة التصادم، وذلك للمساعدة في تقليل مخاطر وقوع الحوادث.

بينما تساعد بنية الهيكل بتقنية الهندسة المتوافقة المتطورة والوسائد الهوائية الثمانية على حماية السائق والركاب في حالة الاصطدام وغيرها من مميزات أمان هوتدا الأساسيه مثل

ABS – EBD – VSA – AHA – BA – HAS – HDC – Knee Air bags

مواصفات محرك سيارات هوندا زد آر

وتتميز زد آر- في بمحرك بسعة 1.5 لتر i-VTEC DOHC وشاحن توربو قوة 180 حصانًا وعزم دوران 240 نيوتن متر، مع كفاءة استهلاك الوقود تصل إلى 16.5 كيلومتر لليتر، مما يمنح نطاقًا سير محتمل يبلغ 940 كيلومترا لخزان الوقود الكامل. ويوفر المحرك التوربو للسيارة استجابة قوية عند التسارع من وضعية الثبات أو التحرك ويرجع ذلك لوجود ثلاثة أنماط للقيادة (اقتصادي – عادي – رياضي). كما تعتمد السيارة الجيل الأحدث من نظام ناقل الحركة الأوتوماتيكي بتقنية التغيير المتواصل CVT للحصول على استجابة سلسة أثناء استخدام المكابح، مما يعزز جاذبية تجربة القيادة.

السيارة الجديدة بفئة واحدة وهي الفئة ذات المميزات الكاملة EX، ويتميز بتجهيزات متقدمة ونظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق للتحكم بدرجة حرارة مناسبة لكل جهة راكب بالأمام معززة بتقنية بلازما كلاستر لتنقية هواء المقصورة، وقنوات تكييف هواء خلفية وأجهزة استشعار (سنسور) أمامية وخلفية للمساعدة في ركن السيارة.

إضافة إلى شاشة معلومات السائق الرقمية قياس 10.2 بوصة، وشاشة لمس قياس 9 بوصة تدعم تطبيقات نظامي أندرويد أوتو وآبل كار بلي، فضلًا عن شاحن لاسلكي، ويشمل نظام صوت مركزي من طراز بوز مع 12 مكبر صوت، ومقاعد جلدية مميزة بثماني اتجاهات تعديل كهربائية بذاكرة ثنائية، ونظام الكاميرا بزاوية 360 درجة متعدد الزوايا وباب الخلفي يفتح بستشعر للقدم.

تتوفر الآن سيارة زد آر- في بستة ألوان وهي

رمادي ميتاليك (Super Platinum Gray Metallic)

أحمر عقيقي ميتالك (Premium Crystal Garnet Metallic)

أزرق بلاتيني ميتالك Premium Crystal Blue Metallic

أزرق داكن لؤلؤي (Midnight Blue Beam Pearl)

كريستال أسود لؤلؤي Crystal Black Pearl

أبيض لؤلؤي بلاتيني Platinum White Pearl