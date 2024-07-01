جامعة الأزهر تطلق مسابقة "القراءة الحرة" لجميع الطلاب، شروط الاشتراك والجوائز

أعلنت جامعة الأزهر عن تنظيم مسابقة "القراءة الحرة"، في إطار اهتمام مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وحرصها على تثقيف طلابها وطالباتها.

مسابقة القراءة الحرة لطلاب جامعة الأزهر

وأوضح الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن المسابقة تهدف إلى تحفيز الطلاب على القراءة، وتنمية الوعي والمعرفة، وإحياء قيمة فَهم وتدارُس الكتب التراثية، وتنمية مهارات الطلاب على التلخيص والمناقشة والسرد، إضافة إلى إسهاماتها في شغل أوقات الطلاب بما هو مفيد وجاد، وتقليص استخدامهم لمواقع التواصل الاجتماعي التي يعتمدون عليها كمصدر وحيد للمعلومات والمعرفة الثقافية، والتي يستغلها متطرفو الفكر في بث سمومهم الداعية إلى الإلحاد والطعن في الثوابت والانحراف الفكري والسلوكي.

وأضاف الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المسابقة تَختبر قدرة الطلاب والطالبات على قراءة وتلخيص وبيان وجه الإفادة من خمسة كتب؛ هي: الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي، والشفا في التعريف بحقوق المصطفى للقاضي عياض، ونور اليقين في سيرة سيد المرسلين للشيخ الخضري، والنبأ العظيم للدكتور محمد عبد الله دراز، ورسالة في الطريق إلى ثقافتنا للأستاذ محمود شاكر، لافتًا إلى أن اختبارات المسابقة ستجرى تحريريًّا يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٨/٥م بقاعة الفلك بكلية العلوم بنين.

جوائز مسابقة القراءة الحرة لطلاب جامعة الأزهر

وأضاف "الشربيني" أن الفائزين في المسابقة سيحصلون على جوائز مالية قيمة للمراكز العشر الأولى، بدءًا من ٢٥٠٠٠ ألف جنيه للمركز الأول حتى ٣٠٠٠ آلاف جنية للمركز العاشر، إضافة إلى عشر جوائز تشجيعية تبلغ قيمتها ٢٠٠٠ جنيه، داعيًا الطلاب الراغبين في المشاركة في المسابقة إلى سرعة التقديم في كلياتهم.

يذكر أن المسابقة تأتي برعاية الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف وتنظيم الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة برئاسة الأستاذ محمد قاسم، مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، وتقام في إطار المبادرة الرئاسية: (أنت أقوي من المخدرات).