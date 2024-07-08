الإثنين 08 يوليو 2024
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محافظات

ارتفاع إجمالي توريد القمح لصوامع الشرقية إلى 615 ألف طن

توريد 615 الف طن
توريد 615 الف طن اجمالى القمح بصوامع الشرقية-فيتو

قالت  فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية إن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٦١٤٦٩٨ طن و٣١١ كيلو قمح  إلى مواقع التخزين بنطاق المحافظة.

صوامع الشرقية تستقبل 608 آلاف طن قمح منذ بدء موسم التوريد

استلام القمح المعبأ فى ا<ولة بلاستيكية 

وأشارت إلي أنه يسمح بإستلام أقماح محلية معبأة في أجولة بلاستيك بمراكز التجميع والتي سيتم نقلها إلى الصوامع حيث يتم متابعة الأرصدة ونوعية الأقمـاح واللوطات وفصل درجات النظافة بمركز التجميع عن طريق لجنة الاستلام.

توريد 606 آلاف طن قمح لصوامع الشرقية

محافظ الشرقية 

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الدولة المصرية تولي إهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي من خلال تنفيذ العديد من مشروعات التوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية  

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فايزة عبدالرحمن وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية مواقع التخزين نطاق المحافظة

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