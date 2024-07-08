ارتفاع إجمالي توريد القمح لصوامع الشرقية إلى 615 ألف طن

قالت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية إن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٦١٤٦٩٨ طن و٣١١ كيلو قمح إلى مواقع التخزين بنطاق المحافظة.

استلام القمح المعبأ فى ا<ولة بلاستيكية

وأشارت إلي أنه يسمح بإستلام أقماح محلية معبأة في أجولة بلاستيك بمراكز التجميع والتي سيتم نقلها إلى الصوامع حيث يتم متابعة الأرصدة ونوعية الأقمـاح واللوطات وفصل درجات النظافة بمركز التجميع عن طريق لجنة الاستلام.

محافظ الشرقية

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الدولة المصرية تولي إهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي من خلال تنفيذ العديد من مشروعات التوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية