عامان على اغتيال شينزو آبي، أصغر رئيس وزراء ياباني منذ الحرب العالمية الثانية

"زي النهاردة"، 8 يوليو من عام 2022، قُتل رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي بالرصاص عن عمر ناهز 67 عامًا، أثناء إلقائه خطابًا في تجمع انتخابي في مدينة نارا.

وتوفي رئيس الوزراء الياباني السابق، يوم جمعة، قبل عامين بالتحديد.

ويعد أطول رئيس وزراء ياباني بقاء في سدة الحكم، وقد سعى إلى انتشال الاقتصاد الياباني من انكماش مزمن عن طريق انتهاج سياسة جريئة أطلق عليها اسم "آبينوميكس"، كما سعى إلى تعزيز قدرات الجيش ومواجهة النفوذ المتنامي للصين.

اغتيل بالرصاص أثناء إلقائه خطابا في حملة انتخابية

وقد اغتيل آبي، الذي ترك منصبه في 2020، بالرصاص أثناء إلقائه خطابا في حملة انتخابية، في هجوم وصفه تلميذه ورئيس الوزراء الحالي فوميو كيشيدا بأنه "لا يغتفر على الإطلاق".

وشغل النائب البرلماني شينزو آبي منصب رئيس الوزراء لأول مرة في 2006، واستمر في المنصب عامًا واحدًا فقط قبل أن يعود لفترة ثانية في 2012 حين تعهد بإنعاش الاقتصاد الذي أصابه الركود، وتخفيف قيود الدستور السلمي، الذي تمت صياغته في أعقاب الحرب العالمية الثانية، واستعادة القيم التقليدية.

ونجح آبي في لعب دور أساسي في فوز طوكيو باستضافة أولمبياد 2020، حيث كان يأمل في أن يرأس الألعاب الأولمبية، إلى درجة ظهوره في صورة شخصية ألعاب الفيديو ماريو أثناء تسلم رئاسة الألعاب الأولمبية في ريو التي استضافت الألعاب في 2016.

أطول رئيس وزراء بقاء في المنصب باليابان

وفي نوفمبر 2019، أصبح آبي أطول رئيس وزراء بقاء في المنصب باليابان، ولكن بحلول صيف 2020، تراجع الدعم له بسبب طريقة تعامله مع جائحة كوفيد-19 بالإضافة إلى سلسلة من الفضائح كان من بينها اعتقال وزير العدل السابق.

وتقدم آبي باستقالته في سبتمبر من نفس العام دون تحقيق هدفه الخاص بتعديل الدستور أو رئاسة الألعاب الأولمبية، التي تم تأجيلها إلى 2021 بسبب الجائحة، لكنه ظل حاضرًا ومهيمنًا على الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، وسيطر على أحد فصائله الرئيسية.

عندما تولى آبي منصبه لأول مرة في 2006، كان أصغر رئيس وزراء ياباني منذ الحرب العالمية الثانية.

وفي أعقاب عام ابتلي فيه بفضائح سياسية، وشهد حالة من الغضب بين الناخبين بسبب فقدان سجلات معاشات التقاعد وهزيمة حزبه الحاكم في الانتخابات، استقال آبي بسبب اعتلال صحته.

المُثل المحافظة التي غرستها إدارة آبي

وقال آبي بعد ذلك في مقال بمجلة "بونجي شونجو": "أكثر ما يقلقني الآن هو أن المُثل المحافظة التي غرستها إدارة آبي سوف تتلاشى بسبب استقالتي".

وأضاف: "من الآن فصاعدًا، أريد أن أضحي بنفسي كمشرع كي تترسخ السياسات المحافظة الحقيقية في اليابان".

وعلى إثر مرور خمس سنوات على استقالته، التي أرجع سببها إلى التهاب القولون، أعاد آبي الحزب الديمقراطي الليبرالي المحافظ إلى السلطة بعد الإطاحة به في 2009.

بعدها أطلق استراتيجية "آبينوميكس" المكونة من 3 مراحل لمواجهة الانكماش المستمر وإنعاش النمو الاقتصادي عن طريق التيسير في السياسة النقدية والإنفاق المالي إلى جانب إجراء إصلاح هيكلي للتعامل مع تقلص عدد السكان ومعظمهم من كبار السن.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.