إعلان ضد التحرش في بيرو يثير غضب جماهير ريال مدريد (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لإعلان ضد التحرش في وسائل النقل العام، نشرته الشرطة الوطنية في بيرو.

ويظهر خلال الإعلان المُتحرش، وهو يرتدي قميص ريال مدريد، مما أثار جدلًا وغضبًا واسعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

🛑| Si eres víctima o testigo de acoso sexual en el transporte público, denúncialo ante el policía más cercano o llamando al 105. #NoCallesDenuncia#AltoAlAcoso pic.twitter.com/zsvW3tlSMd — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) May 23, 2024

ويُطالب الإعلان ضحايا أو شهود التحرش بالإبلاغ عنه للشرطي الأقرب أو الاتصال بالرقم الخاص بالشرطة في بيرو.

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "ماركا" فقد أثار الإعلان جدلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ انتقد البعض استخدام قميص ريال مدريد في الإعلان.

وأوضحت الصحيفة، أن نادي ريال مدريد بدوره طالب بسحب الإعلان فورًا، مُعتبرًا أنه يروج لصورة سلبية عن النادي.

يُذكر أن الإعلان مستوحى من حادثة حقيقية وقعت في الـ29 من مارس 2024، عندما ألقت الشرطة الوطنية في بيرو القبض على مُتحرش في حافلة كان يرتدي قميص ريال مدريد.

وأثارت حادثة القبض على المُتحرش ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أشاد البعض بجهود الشرطة في مكافحة التحرش، بينما انتقد البعض الآخر استخدام قميص ريال مدريد في الحادثة.