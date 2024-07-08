إعلان ضد التحرش في بيرو يثير غضب جماهير ريال مدريد (فيديو)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لإعلان ضد التحرش في وسائل النقل العام، نشرته الشرطة الوطنية في بيرو.
ويظهر خلال الإعلان المُتحرش، وهو يرتدي قميص ريال مدريد، مما أثار جدلًا وغضبًا واسعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ويُطالب الإعلان ضحايا أو شهود التحرش بالإبلاغ عنه للشرطي الأقرب أو الاتصال بالرقم الخاص بالشرطة في بيرو.
ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "ماركا" فقد أثار الإعلان جدلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ انتقد البعض استخدام قميص ريال مدريد في الإعلان.
وأوضحت الصحيفة، أن نادي ريال مدريد بدوره طالب بسحب الإعلان فورًا، مُعتبرًا أنه يروج لصورة سلبية عن النادي.
يُذكر أن الإعلان مستوحى من حادثة حقيقية وقعت في الـ29 من مارس 2024، عندما ألقت الشرطة الوطنية في بيرو القبض على مُتحرش في حافلة كان يرتدي قميص ريال مدريد.
وأثارت حادثة القبض على المُتحرش ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أشاد البعض بجهود الشرطة في مكافحة التحرش، بينما انتقد البعض الآخر استخدام قميص ريال مدريد في الحادثة.
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