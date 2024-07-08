موراتا يشغل غضب الجماهير: لا احترام لأي شخص في إسبانيا

يورو 2024، أثار ألفارو موراتا، قائد منتخب إسبانيا، ضجة واسعة، قبل مباراة فرنسا، غدًا الثلاثاء، في ميونيخ بالدور قبل النهائي لبطولة أمم أوروبا 2024 لكرة القدم.

وقال موراتا، في مقابلة نشرتها الصحافة الإسبانية، صباح اليوم الاثنين: من المحتمل أن أترك المنتخب بعد بطولة أوروبا، ففي إسبانيا لا يوجد احترام لأي شخص أو أي شيء»، وجاء ذلك تعبيرًا عن انزعاجه الشديد من كثرة الانتقادات التي يتعرض لها.

كما أكد موراتا أيضًا أنه غير متأكد من الاستمرار مع فريق أتلتيكو مدريد، بعد انتهاء تعاقده مع النادي، مضيفًا أنه يشعر بأنه محبوب أكثر خارج حدود إسبانيا.

وتابع: «في إسبانيا أجد صعوبة كبيرة في أن أكون سعيدًا، فهم لا يحترمون شيئًا ولا أحدًا».

من جانبها أبدت وسائل الإعلام الإسبانية غضبًا شديدًا من موراتا، قائد منتخب إسبانيا، وتصريحاته التي يمكن أن تهدد استقرار الفريق قبل مباراة مهمة جدًا أمام فرنسا.

وسبق أن عبّر ألفارو موراتا عن ضيقه من الانتقادات، في مقابلة مع إذاعة «كادينا سير» الإسبانية، قبل انطلاق منافسات بطولة «يورو 2024».

وقال موراتا، في 13 يونيو الماضي: «أسهل شيء لي هو عدم اللعب في إسبانيا؛ حفاظًا على حياتي مما أتعرض له عندما أخرج إلى الشارع في بلادنا».

وتابع: «أسهل شيء هو اللعب في الخارج، ففي كثير من الأحيان لا يفهم أطفالي، الذين يبلغون خمس سنوات، سبب غضب الناس من والدهم».

ويلتقي منتخب إسبانيا مع فرنسا في الدور النصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024، كما يلتقي إنجلترا مع هولندا في الدور ذاته.

مواعيد مباريات نصف نهائي يورو 2024

إسبانيا ضد فرنسا، الثلاثاء 9 يوليو، العاشرة مساءً.

إنجلترا ضد هولندا، الأربعاء 10 يوليو، العاشرة مساءً.

وأسدل الستار علي مباريات ربع النهائي لبطولة يورو 2024، وحصل منتخب إسبانيا على أولى بطاقات التأهل إلى مرحلة نصف نهائي البطولة بعدما تغلب على ألمانيا، في الوقت القاتل، بهدفين لهدف.

وتأهلت فرنسا إلى المرحلة نفسها من البطولة عقب تغلبها بركلات الترجيح على البرتغال.

كما تأهل منتخب إنجلترا إلى منافسات نصف نهائي البطولة على حساب سويسرا، بعدما فاز بركلات الترجيح بنتيجة 5-3.

كما قلبت هولندا الطاولة على تركيا وحققت فوزًا بهدفين لهدف، لتتأهل إلى الدور المقبل.

مباراة إسبانيا ضد فرنسا

وتقام مباراة فرنسا وإسبانيا غدا الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة علي أرضية ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة يورو 2024.

مباراة هولندا ضد إنجلترا

تقام مباراة إنجلترا وهولندا بعد غدا الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة علي أرضية ملعب سيجنال إيدونا بارك، ضمن منافسات نصف النهائي اليورو 2024.

القنوات الناقلة لمباريات يورو 2024

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية حقوق نقل بطولة أمم أوروبا يورو 2024 في الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، وخصصت قنوات beIN Max لنقل فعاليات البطولة.