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رئيس جهاز تنمية دمياط الجديدة يشهد اصطفاف معدات شركة النظافة

رئيس الجهاز يشهد
رئيس الجهاز يشهد إصطفاف معدات شركة النظافة

شهد الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة،  يرافقه المهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس الجهاز والمهندس عاصم اللبان المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز واللواء ياسر شحاتة مدير إدارة الأمن بالجهاز والمحاسب شادى شلبى المعاون الإدارى لرئيس الجهاز وباقى أعضاء اللجنة المشكلة،  اليوم إصطفاف معدات شركة النظافة التى ستتولى أعمال النظافة العامة والجمع المنزلى بالحي الأول والمنطقة الصناعية وإمتدادها ومنطقة المقابر ومداخلهم بمدينة دمياط الجديدة.

 

رئيس جهاز تنمية دمياط الجديدة



وأوضح رئيس الجهاز، أنه تم إجراء عملية إصطفاف وعرض المعدات والمهمات للشركة الراسى عليها أعمال النظافة العامة والجمع المنزلى لمدة عامين للحى الأول والمنطقة الصناعية وإمتدادها ومنطقةالمقابر ومداخلهم.

واشار إلى أنه تم تسليم موقع أعمال النظافة للشركة، بعد مراجعة الحالة الفنية لمعدات الشركة وتوزيع أماكن الصناديق الجديدة طبقا لنسب الإشغال والكثافات السكانية ومناطق الخدمات.
ونوه إلى أن تلك الإجراءات تأتى فى إطار توجيهات المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن،بتوفير كافة الخدمات ودعم منظومة التنمية والنظافة، وتوفير كافة الخدمات البيئية للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدن الجديدة.
وفى السياق ذاته، أهاب رئيس الجهاز بسكان المدينة بكافة الأحياء والمناطق عدم إلقاء القمامة خارج الصناديق المخصصة لذلك، وكذا عدم إلقاء مخلفات المباني أو ناتج الهدم الناتجة عن أي أعمال بالعقارات المملوكة لهم علي الطرق والمحاور والجزر أو علي خطوط المرافق العامة بالمدينة، حفاظًا على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة دمياط الجديدة.

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