الأحد 07 يوليو 2024
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انطلاق مبادرة الهلال الأحمر المصري "صيف آمن" بشاطئ قادرون في دمياط الجديدة

فريق الهلال الأحمر
فريق الهلال الأحمر المصرى فرع دمياط، فيتو

شهد نادي وشاطىء قادرون بلاج لذوى الهمم بمدينة دمياط الجديدة، انطلاق مبادرة توعوية جديدة للهلال الأحمر المصري فرع دمياط بعنوان "صيف آمن ".

 الدعم النفسى والتوعية الصحية والإسعافات الأولية

وأوضح الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أن متطوعى الهلال الأحمر المصرى فرع دمياط وبالتنسيق مع الإدارات المعنية بالجهاز وجمعية الرياضيين لرعاية متحدي الإعاقة بدمياط الجديدة، أقاموا الفعاليات على شاطيء قادرون، حيث تواجد عدد من المتطوعين.

وأضاف رئيس الجهاز، أن الفعاليات  شملت فرق غرف الطوارئ والدعم النفسى والتوعية الصحية والإسعافات الأولية وفريق الإعلام.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه وعلى مدار اليوم وعلى شاطيء قادرون، قام متطوعو الهلال الأحمر المصرى بتقديم شرح لأولياء أمور أبنائنا من ذوي الهمم كيفية التعامل مع أبنائهم من خلال فريق الدعم النفسى وفريق إعادة الروابط الأسرية، وكذا كيفية التعامل مع الإصابات من كدمات وجروح من خلال فريق الطوارئ والإسعافات الأولية، وسط أجواء جميلة وترحاب من الأسر بنلك المبادرة.

فريق الهلال الاحمر مع قيادات قادرون بلاج
حملة توعيه لاهالي ذوي الهمم

 

ونوه رئيس الجهاز إلى أن فريق التوعية الصحية نفذ حملة "صيف آمن "، كما جرى توزيع برشور بالتعليمات الصحية الصحيحة للتعامل مع ضربات الشمس والإجهاد الحرارى،  وكذا حملة تعريفية بالهلال الأحمر المصرى أهدافه ومبادئه فى التعامل مع رواد شاطئ قادرون بلاج لذوى الهمم.

 

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