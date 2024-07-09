الثلاثاء 09 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

قانون البنك المركزي، عقوبة الحصول على بطاقة ائتمان بالغش والتدليس

البنك المركزى، فيتو
البنك المركزى، فيتو

تضمن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عدة ضوابط وآليات لتقديم ومنح الائتمان لعملاء البنوك، وأقر القانون عقوبات رادعة لمواجهة جرائم  الغش والتدليس فى تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتمانى بقصد تيسير الحصول على الائتمان.

 

 مجلس إدارة البنك منوط بوضع  قواعد الائتمان لعملائه

في هذا الشأن، نصت المادة رقم 99 من القانون على أن يضع مجلس إدارة البنك قواعد الائتمان لعملائه، والإجراءات التى تتبع للتأكد من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة، وإجراءات إتاحة هذا الائتمان، ونظام الرقابة على استخدامه، وأن تحدد السياسة الائتمانية لكل بنك سلطات منح الائتمان والموافقة عليه، على أن يعرض على مجلس إدارة البنك بصفة دورية تقارير وافية عن موقف المحفظة الائتمانية للبنك.

 

عقوبات التدليس فى تقديم الخدمات 

 

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع فى البيانات أو فى المحاضر أو فى الأوراق الأخرى التى تقدم من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزى بالتطبيق لأحكام هذا القانون.

 

كما يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب غشًا أو تدليسًا فى تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتمانى بقصد تيسير الحصول على الائتمان، وذلك فضلًا عن الحكم عليه لصالح مانح الائتمان بمبلغ يعادل قيمة مالم يتم الوفاء به من الائتمان الممنوح بناءً على ما أصاب مانح الائتمان من ضرر بسبب ما ارتكبه من غش أو تدليس. 

 

معايير حددها القانون لتصنيف التمويلات والتسهيلات الائتمانية

 

جدير بالذكر أن  قانون البنك المركزي الجديد، تضمن عدة معايير لتصنيف التمويلات والتسهيلات الائتمانية، حيث نصت المادة 86 من القانون على أن يضع مجلس الإدارة المعايير الواجب التزام البنوك بها في تصنيف ما تقدمه من تمويل وتسهيلات ائتمانية، وفي تصنيف غير المنتظم منها، والأرصدة الناتجة عن هذا التصنيف.

 

ويحدد كل بنك الإجراءات التي يجب اتخاذها لمعالجة التمويل والتسهيلات الائتمانية غير المنتظمة.

 

التزام إدارة كل بنك الالتزام  بالمعايير 

 

 

وطبقا للقانون، يجب على إدارة كل بنك الالتزام بهذه المعايير وتنفيذ هذه الإجراءات، كما يلتزم مراقبو الحسابات بالتأكد من اتباع إدارة البنك المعايير المشار إليها، وعليهم تسجيل ذلك في تقريرهم السنوي الذي يعرض مع القوائم المالية للبنك على جمعيته العامة، وكذا في التقارير ربع السنوية، فإذا ثبت للبنك المركزي من التقارير الرقابية مخالفة إدارة البنك لأي من تلك المعايير، وجب إنذارها لإزالة المخالفة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإنذار، وإلا كان لمجلس الإدارة أن يتخذ ما يراه قبل البنك من الإجراءات أو الجزاءات المنصوص عليها في المادتين (144، 147) من هذا القانون.


ويجب أن يعرض على مجلس الإدارة تقرير كل ستة أشهر عما يرد إلى البنك المركزي من البنوك عن التمويل والتسهيلات الائتمانية غير المنتظمة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 


 

البنك المركزى قانون البنك المركزى بطاقات الائتمان الغش التصنيف الائتماني

مواد متعلقة

البنك المركزي: ارتفاع صافي الاحتياطيات النقدية الأجنبية إلى 46,38 مليار دولار في نهاية يونيو

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي صباح اليوم الجمعة 5-7-2024

قانون البنك المركزي، تعرف على شروط التملك في رؤوس أموال البنوك

محافظ البنك المركزي يوقع على ميثاق مبادرة تمويل رائدات الأعمال

الأكثر قراءة

شهادة أمام الله، مسؤول الوحدة الإماراتي يكشف تفاصيل ما فعله دياب بـ أحمد رفعت (فيديو)

السر في غابة المغناطيس، جمال شعبان يكشف سبب وفاة طبيبة تكليف شابة فجأة

سعر الدولار في البنوك صباح اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024

حالة الطقس، موجة شديدة الحرارة وهذا موعد ذروتها ( فيديو)

بدء أول اجتماع للحكومة بتشكيلها الجديد

أخبار مصر: الوحدة الإماراتي يكشف ما حدث لـ أحمد رفعت، عودة الموجة الحارة، رسالة برلمانية بشأن حقل ظهر، مفاجأة مرتقبة عن شيرين

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء 9-7-2024 في الأسواق

رئيس الوزراء الإثيوبي يصل السودان ويلتقي البرهان

منوعات

المزيد

لحظة تحبس الأنفاس، طائرة تفقد عجلة أثناء إقلاعها (فيديو)

رجل قعيد يلقي زجاجتي مولوتوف على القصر الملكي النرويجي (فيديو)

لن تصدق، مغربية تحصد لقب أول ملكة جمال للذكاء الاصطناعي في العالم

بينهم دولة عربية، إحصاء حديث يكشف كيف غيرت موجات الهجرة في نمو عدد سكان بعض البلدان؟

المزيد

خدمات

المزيد

باسل رحمي: نعمل على فتح الأسواق العربية والإفريقية لمنتجات المشروعات الصغيرة

سعر الدولار في البنوك صباح اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء 9-7-2024 في الأسواق

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي صباح اليوم الثلاثاء 9-7-2024

المزيد
ads

انفوجراف

جامعات منحت شيخ الأزهر الدكتوراه الفخرية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

يوم عاشوراء، تعرف على فضله وحكم صيامه كما جاء في السنة النبوية

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 9-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 9-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية