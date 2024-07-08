يقف‭ ‬عادل‭ ‬أدهم‭ ‬في‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬أروع‭ ‬المشاهد‭ ‬السينمائية‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬فيلم ‬‮‬حكمتك‭ ‬يا‭ ‬رب،‮‬‭ ‬بعد‭ ‬اقتحام‭ ‬قوات‭ ‬الشرطة‭ ‬مقر‭ ‬إدارة‭ ‬أخطر‭ ‬أوكار‭ ‬المخدرات،‭ ‬وبلغة‭ ‬سينمائية‭ ‬عميقة‭ ‬الأثر‭ ‬يتحرك‭ ‬‮‬زكى‭ ‬قدرة‮‬‭ ‬وهو‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬سناء‭ ‬جميل ‭ ‬‮«دى‭ ‬المعلمة‭ ‬صاحبة‭ ‬الزريبة‭ ‬يا‭ ‬بيه،‭ ‬هى‭ ‬الراس‭ ‬الكبيرة‭ ‬بتاعتنا‭ ‬كلنا،‭ ‬وهى‭ ‬صاحبة‭ ‬البضاعة‭ ‬كلها‭..‬أنا‭ ‬بريء‭ ‬يا‭ ‬سعادة‭ ‬البيه‭..‬ ادبح‭ ‬يا‭ ‬زكى‭ ‬قدرة‭ ‬يدبح‭ ‬زكى‭ ‬قدرة‭..‬ اسلخ‭ ‬يا‭ ‬زكى‭ ‬قدرة‭ ‬يسلخ‭ ‬زكى‭ ‬قدرة‭..‬ طلع‭ ‬يا‭ ‬زكى‭ ‬قدرة‭ ‬يطلع‭ ‬زكى‭ ‬قدرة»‬.‭.‬



في‭ ‬هذا‭ ‬المشهد‭ ‬العبقرى‭ ‬تتحول‭ ‬شخصية‭ ‬‮‬زكى‭ ‬قدرة‬‭ ‬إلى‭ ‬وظيفة‭ ‬ثانوية،‭ ‬غير‭ ‬أنها‭ ‬صاحبة‭ ‬الفعل‭ ‬الشنيع‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬وظيفة‭ ‬تقوم‭ ‬بتنفيذ‭ ‬كل‭ ‬أوامر‭ ‬المعلمين‭ ‬الكبار،‭ ‬وبعيدا‭ ‬عن‭ ‬القيم‭ ‬والنهايات‭ ‬السينمائية‭ ‬العادلة‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬يتحمل‭ ‬صاحب‭ ‬وظيفة‭ ‬زكى‭ ‬قدرة‭ ‬النتيجة،‭ ‬ويظل‭ ‬المعلم‭ ‬الكبير‭ ‬بمنأى‭ ‬عن‭ ‬الحساب‭ ‬والعقاب‭.‬



وزكى‭ ‬قدرة‮‬‭ ‬كوظيفة‭ ‬يتعاظم‭ ‬دورها‭ ‬فى‭ ‬مجتمعات‭ ‬الظلام‭ ‬والعتمة‭ ‬وغياب‭ ‬الشفافية،‭ ‬وكلما‭ ‬ضاقت‭ ‬الحياة‭ ‬واشتد‭ ‬الظرف‭ ‬الاقتصادى‭ ‬يصبح‭ ‬المقبلون‭ ‬على‭ ‬وظيفة‭ ‬زكى‭ ‬قدرة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬تصوراتنا،‭ ‬ففى‭ ‬الأزمات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬يصبح‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬مغريا‭ ‬لأصحاب‭ ‬النفوس‭ ‬الضعيفة‭ ‬أو‭ ‬التى‭ ‬تعانى‭ ‬من‭ ‬ضيق‭ ‬الحياة‭.

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وقد‭ ‬يكون‭ ‬زكى‭ ‬قدرة‭ ‬مدير‭ ‬فرن‭ ‬بلدى‭ ‬يدخل‭ ‬السجن‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬الفرن،‭ ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬مديرا‭ ‬عاما‭ ‬في ‬مكان‭ ‬مرموق،‭ ‬بل‭ ‬قد‭ ‬يصل‭ ‬الأمر‭ ‬بزكى‭ ‬قدرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يصعد‭ ‬من‭ ‬فكرة‭ ‬الغفير‭ ‬إلى‭ ‬الوزير،‭ ‬وكم‭ ‬من‭ ‬زكى‭ ‬قدرة‭ ‬وهو‭ ‬صاحب‭ ‬هيلمان‭ ‬وصولجان‭ ‬وحرس‭ ‬وسكرتارية‭ ‬ومظاهر‭ ‬مبالغ‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬سطوة‭ ‬النفوذ،‭ ‬ولكنه‭ ‬فى‭ ‬النهاية‭ ‬ليس‭ ‬إلا‭ ‬‬زكى‭ ‬قدرة‮‬‭.‬



كثير‭ ‬من‭ ‬قضايا‭ ‬الفساد‭ ‬الكبرى‭ ‬تنتهى‭ ‬عند‭ ‬التضحية‭ ‬بزكى‭ ‬قدرة،‭ ‬وهناك‭ ‬قبضايات‭ ‬وفتوات‭ ‬كبار‭ ‬تحملوا‭ ‬مهام‭ ‬كبرى‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬كثيرة،‭ ‬وبدلا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يصبحوا‭ ‬زكى‭ ‬قدرة‭ ‬صنعوا‭ ‬لأنفسهم‭ ‬مئات‭ ‬وآلافا‭ ‬من‭ ‬زكى‭ ‬قدرة،‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬مشاهير‭ ‬العصر‭ ‬في‭ ‬الفتونة‭ ‬لديه‭ ‬جيش‭ ‬جرار‭ ‬من‭ ‬البلطجية‭ ‬ينفذون‭ ‬ما‭ ‬يوكل‭ ‬إليهم،‭ ‬وعند‭ ‬القبض‭ ‬عليهم‭ ‬ينفق‭ ‬على‭ ‬أسرهم‭ ‬الفتوة‭ ‬الكبير‭ ‬الذى‭ ‬هو‭ ‬أيضًا‭ ‬فى‭ ‬الأساس‭ ‬مجرد‭ ‬‮‬زكى‭ ‬قدرة‮‬‭.‬



وفي‭ ‬التاريخ‭ ‬الحديث‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬زكى‭ ‬قدرة‭ ‬كبير،‭ ‬وكان‭ ‬يعمل‭ ‬مع‭ ‬الكبار،‭ ‬الكبار‭ ‬قوي،‭ ‬وعندما‭ ‬سقط‭ ‬العمود‭ ‬الفقرى‭ ‬للسيستم‭ ‬كله‭ ‬وجد‭ ‬نفسه‭ ‬بين‭ ‬جدران‭ ‬أربعة،‭ ‬ولم‭ ‬يقوَ‭ ‬على‭ ‬استبدال‭ ‬نفسه‭ ‬بزكى‭ ‬قدرة‭ ‬صغير‭ ‬من‭ ‬أتباعه،‭ ‬وبعد‭ ‬تبدل‭ ‬الأحوال‭ ‬خرج‭ ‬الرجل‭ ‬إلى‭ ‬جمهوره‭ ‬العريض‭ ‬ومهامه‭ ‬الجديدة‭.‬



وفي‭ ‬مصر‭ ‬مئات‭ ‬ممن‭ ‬يعملون‭ ‬زكى‭ ‬قدرة ‬وهم‭ ‬مخلصون‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬أعمالهم،‭ ‬وعادة‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬المهام‭ ‬الموكلة‭ ‬إليهم‭ ‬أعمالا‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬تضحيات،‭ ‬وليس‭ ‬من‭ ‬المعتاد‭ ‬أن‭ ‬ينتهى‭ ‬الأمر‭ ‬بكل‭ ‬زكى‭ ‬قدرة‭ ‬إلى‭ ‬السجن،‭ ‬فمنهم‭ ‬من‭ ‬يعيش‭ ‬حياة‭ ‬الرفاهية‭ ‬والرغد‭ ‬كنتيجة‭ ‬طبيعية‭ ‬لحجم‭ ‬المخاطر‭ ‬التى‭ ‬تحيط‭ ‬بأعمالهم‭.‬



وزكى‭ ‬قدرة‮‬‭ ‬ليس‭ ‬بالضرورة‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬خارج‭ ‬إطار‭ ‬الحماية،‭ ‬فقد‭ ‬يكون‭ ‬محميا‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬طبيعى‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬سارت‭ ‬الأمور‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬المرسوم‭ ‬له،‭ ‬وربما‭ ‬يكون‭ ‬النحو‭ ‬المرسوم‭ ‬له‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬زكى‭ ‬قدرة‭ ‬أكبر‭ ‬صاحب‭ ‬نفوذ‭ ‬قانونى‭ ‬أو‭ ‬رسمى‭ ‬أو‭ ‬محمى‭ ‬برأسمال‭ ‬أكبر،‭ ‬وكم‭ ‬من‭ ‬زكى‭ ‬قدرة‭ ‬راح‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يعترف‭ ‬على‭ ‬زكى‭ ‬قدرة‭ ‬أكبر‭ ‬منه‭ ‬مقابل‭ ‬حياة‭ ‬طيبة‭ ‬له‭ ‬ولأسرته‭!‬



ونتيجة‭ ‬للمغريات‭ ‬التى‭ ‬تحظى‭ ‬بها‭ ‬وظيفة‭ ‬‮‬زكى‭ ‬قدرة‮‬‭ ‬فإنها‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬الوظائف‭ ‬ذات‭ ‬العوائد‭ ‬الكبيرة،‭ ‬وقد‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬مطلوبا‭ ‬فيها‭ ‬إلا‭ ‬قليلا‭ ‬من‭ ‬المغامرة‭ ‬وكثيرا‭ ‬من‭ ‬التضحيات‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬سقط‭ ‬سور‭ ‬الحماية،‭ ‬ومنهم‭ ‬من‭ ‬يعيش‭ ‬في‭ ‬قصور‭ ‬ويسيرون‭ ‬في‭ ‬مواكب‭ ‬من‭ ‬السيارات‭ ‬الفارهة،‭ ‬وعادة‭ ‬ما‭ ‬يكونون‭ ‬مسلحين‭.‬



وقد‭ ‬يكون‭ ‬‮‬زكى‭ ‬قدرة ‬كمهنة‭ ‬منتشرًا‭ ‬في‭ ‬الصحافة‭ ‬والثقافة،‭ ‬وفي‭ ‬الفن‭ ‬والرياضة،‭ ‬وكلهم‭ ‬يقومون‭ ‬بما‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬زكى‭ ‬قدرة‭ ‬الفتوة‭ ‬أو‭ ‬مهرب‭ ‬المخدرات‭ ‬أو‭ ‬المكلف‭ ‬بخطف‭ ‬بشر‭ ‬أو‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬أراض‭ ‬وشقق‭ ‬وبيوت‭ ‬وقصور،‭ ‬وما‭ ‬أكثرهم‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬جديدة‭ ‬لم‭ ‬نكن‭ ‬نتصور‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬إليها‭ ‬‮‬زكى‭ ‬قدرة‮‬‭.‬



وقديما‭ ‬كانت‭ ‬مهنة‭ ‬‮‬زكى‭ ‬قدرة‮‬‭ ‬معروفة‭ ‬في‭ ‬قاع‭ ‬المجتمع،‭ ‬ولم‭ ‬تصعد‭ ‬إلى‭ ‬قمته‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬عصور‭ ‬الغفلة‭ ‬والعتمة‭ ‬وسيادة‭ ‬روح‭ ‬الفهلوة،‭ ‬وأصبحت‭ ‬ذات‭ ‬شأن‭ ‬كلما‭ ‬تعاظم‭ ‬دور‭ ‬‮‬الهليبة‮‬،‭ ‬وليس‭ ‬بالضرورة‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬‮‬زكى‭ ‬قدرة‮‬‭ ‬ظالمًا،‭ ‬فحديثا‭ ‬بدأ‭ ‬البعض‭ ‬يستعين‭ ‬به‭ ‬فى‭ ‬إحقاق‭ ‬حق‭ ‬لو‭ ‬سار‭ ‬صاحبه‭ ‬إلى‭ ‬الطرق‭ ‬القانونية‭ ‬فإنه‭ ‬لن‭ ‬يحصل‭ ‬عليه‭.‬



وزكى‭ ‬قدرة‮‬‭ ‬ليس‭ ‬مصريًّا‭ ‬خالصا،‭ ‬فهناك‭ ‬دول‭ ‬كبرى‭ ‬استعانت‭ ‬بزكى‭ ‬قدرة،‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬الميليشيات‭ ‬المسلحة‭ ‬التى‭ ‬تدار‭ ‬بوساطة‭ ‬دول‭ ‬كبرى‭ ‬لتحقيق‭ ‬مصالح‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تحقيقها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مؤسسات‭ ‬رسمية،‭ ‬والعالم‭ ‬من‭ ‬حولنا‭ ‬أصبح‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬صراعاته‭ ‬يعتمد‭ ‬اعتمادًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬على‭ ‬فرق‭ ‬من‭ ‬‮‬زكى‭ ‬قدرة‮‭.