الإثنين 08 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ المنوفية يفاجئ عيادات التأمين الصحي ويبدي استياءه من مستوى الخدمة

محافظ المنوفية يفاجئ
محافظ المنوفية يفاجئ عيادات أبو بكر الصديق للتأمين الصحي

فاجئ اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مجمع عيادات أبو بكر الصديق للتأمين الصحي بشبين الكوم، للوقوف على مدى انتظام سير العمل والتأكد من مستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لمرضى التأمين، تخفيفًا عليهم والحد من آلامهم تأكيدًا على حقوقهم في الحصول على خدمة طبية أفضل.

محافظ المنوفية يبدى استياؤه

وتفقد محافظ المنوفية الصيدلية وعدد من الأقسام الطبية بالمجمع الطبي، وقد أبدى المحافظ استياؤه من وجود تكدسات وزحام شديد وسوء تنظيم واستقبال المرضى، واستمع لعدد من طلبات وشكاوى المرضى المترددين على العيادات الطبية المختلفة قائلًا لهم " أنا مش ورايا غير خدمة المواطنين وتلبية كافة احتياجاتكم ومطالبكم " تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح  لهم أنه تم تخصيص وتشغيل مبنى مقر حي غرب شبين الكوم القديم لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي ودخوله الخدمة أمام المواطنين كعيادات جديدة لتسهيل وتيسير  الخدمة للمرضى.

المتابعة اليومية للمنظومة الصحية

وخلال تفقده وجه محافظ المنوفية مدير فرع التأمين الصحي بالمحافظة بوضع خطة لتنظيم آلية العمل والمتابعة اليومية للمنظومة الصحية وتوفير غرف إضافية واستغلالها كصيدليات لسهولة صرف الأدوية للمرضى للحد من الزحام والتكدس.

كما تضمنت الجولة تفقد محافظ المنوفية مبنى التأمين الصحي الجديد بحي غرب، لمتابعة بدء انتظام العمل به ووجه المحافظ بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للمبنى وكذا فتح المزيد من المنافذ والشبابيك لتسهيل عملية صرف الأدوية للمواطنين وتأدية الخدمة الطبية الشاملة للمواطن، كما حرص المحافظ على تفقد خدمة العملاء والصيدلية موجهًا بضرورة تأدية الخدمة للمواطن في مدة لا تزيد عن نصف ساعة مراعاة لحقوقه.

وأكد محافظ المنوفية أنه في إطار حرصه على تلبية احتياجات ومتطلبات المرضى استعداده لتخصيص مقر آخر جديد بحي شرق شبين الكوم وكافة المراكز لخدمة المواطنين تخفيفًا عليهم في حالة الاحتياج.
هذا ووجه المحافظ رئيس حي غرب شبين الكوم بالتنسيق مع شرطة المرافق بإزالة كافة الإشغالات المتواجدة بمنطقة التأمين الصحي كونها منطقة حيوية هامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية حى غرب شبين الكوم محافظ المنوفية

مواد متعلقة

طالبة ثانوية عامة في المنوفية: نفسي ننجح عشان خاطر أمهاتنا (فيديو)

ضبط شقيقين نشرا امتحانات الثانوية على مواقع التواصل بالمنوفية

العاملون بالديوان العام يستقبلون محافظ المنوفية ونائبه بالورود والزغاريد (صور)

مصر قلب العرب النابض، طلاب تمريض المنوفية يلغون حفل "فان داى" وتوجيه الأموال لإطعام غزة (فيديو)

انهيار عقار مكون من 5 طوابق بالمنوفية، والعناية الإلهية تنقذ السكان من الموت

غرق طالب فى نهر النيل بالمنوفية

4 أسباب للإبقاء على اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظًا للمنوفية

ضبط 2.5 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنوفية

الأكثر قراءة

أول رد فعل من محمد رمضان بعد واقعة الصفع بالساحل الشمالي

مصدر يكشف سبب صفع محمد رمضان لـ معجب بالساحل الشمالي

الثانوية العامة 2024، التعليم تكشف بالأدلة حقيقة تسريب امتحان الكيمياء

قرار لوزير الصحة بشأن صرف العلاج المجاني بالعيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية

قرار رئاسي بتولي مصطفى مدبولي شئون الإصلاح الإداري بدرجة وزير بالإضافة لمهام منصبه

تعرف على أسعار الدواجن اليوم الإثنين 8 -7- 2024

قرار جديد حول أزمة اتحاد العمال ووزير العمل السابق

موديست يعود إلى ملاعب أوروبا من بوابة تركيا

منوعات

المزيد

أصغر ثنائي يسافر حول العالم على متن دراجة نارية

بيع أشهر كنوز نابليون مقابل 1.69 مليون يورو

متشرد بالشوارع، جنون دكتور جامعي بسبب الحوثيين (فيديو)

اخترعها شيف إيطالي، المكسيك تحتفل بمرور 100 عام على ابتكار سلطة سيزر

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم الإثنين، الطماطم تواصل الارتفاع في سوق العبور

انخفاض أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الإثنين في الأسواق

لليوم الثاني، أسعار البيض تواصل الارتفاع في الأسواق

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الإثنين

المزيد
ads

انفوجراف

تفاصيل عمل اللجنة الفنية المختصة بفحص مزاعم تسريب امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل القرآن يعالج الأمراض؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يجيب

"لا تحزن إن الله معنا"، الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة المقبلة

تفسير حلم الليمون الأصفر في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية