محافظ المنوفية يفاجئ عيادات التأمين الصحي ويبدي استياءه من مستوى الخدمة

فاجئ اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مجمع عيادات أبو بكر الصديق للتأمين الصحي بشبين الكوم، للوقوف على مدى انتظام سير العمل والتأكد من مستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لمرضى التأمين، تخفيفًا عليهم والحد من آلامهم تأكيدًا على حقوقهم في الحصول على خدمة طبية أفضل.

محافظ المنوفية يبدى استياؤه

وتفقد محافظ المنوفية الصيدلية وعدد من الأقسام الطبية بالمجمع الطبي، وقد أبدى المحافظ استياؤه من وجود تكدسات وزحام شديد وسوء تنظيم واستقبال المرضى، واستمع لعدد من طلبات وشكاوى المرضى المترددين على العيادات الطبية المختلفة قائلًا لهم " أنا مش ورايا غير خدمة المواطنين وتلبية كافة احتياجاتكم ومطالبكم " تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح لهم أنه تم تخصيص وتشغيل مبنى مقر حي غرب شبين الكوم القديم لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي ودخوله الخدمة أمام المواطنين كعيادات جديدة لتسهيل وتيسير الخدمة للمرضى.

المتابعة اليومية للمنظومة الصحية

وخلال تفقده وجه محافظ المنوفية مدير فرع التأمين الصحي بالمحافظة بوضع خطة لتنظيم آلية العمل والمتابعة اليومية للمنظومة الصحية وتوفير غرف إضافية واستغلالها كصيدليات لسهولة صرف الأدوية للمرضى للحد من الزحام والتكدس.

كما تضمنت الجولة تفقد محافظ المنوفية مبنى التأمين الصحي الجديد بحي غرب، لمتابعة بدء انتظام العمل به ووجه المحافظ بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للمبنى وكذا فتح المزيد من المنافذ والشبابيك لتسهيل عملية صرف الأدوية للمواطنين وتأدية الخدمة الطبية الشاملة للمواطن، كما حرص المحافظ على تفقد خدمة العملاء والصيدلية موجهًا بضرورة تأدية الخدمة للمواطن في مدة لا تزيد عن نصف ساعة مراعاة لحقوقه.

وأكد محافظ المنوفية أنه في إطار حرصه على تلبية احتياجات ومتطلبات المرضى استعداده لتخصيص مقر آخر جديد بحي شرق شبين الكوم وكافة المراكز لخدمة المواطنين تخفيفًا عليهم في حالة الاحتياج.

هذا ووجه المحافظ رئيس حي غرب شبين الكوم بالتنسيق مع شرطة المرافق بإزالة كافة الإشغالات المتواجدة بمنطقة التأمين الصحي كونها منطقة حيوية هامة.