طالب بتحرير فلسطين والعالم من الاحتلال، لحظة تمزيق ضابط أمريكي لعلم إسرائيل (فيديو)

تمزيق علم إسرائيل، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لأحد الضباط الأمريكيين السابقين، وهو يمزق علم الاحتلال الإسرائيلي، منددًا بالإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

أمريكي يمزق العلم الإسرائيلي

وقال الضابط الأمريكي السابق "إن العلم الإسرائيلي أهداه له أحد الأشخاص اليهود، وكان من الممتع أن يرسل ليّ العلم، ربما اعتقد أني سأحرق هذا العلم، لكني لن أحرقه، سأدمره بالسيف الروماني، تكريمًا لأجدادي الرومان، وسأمزق العلم مرتين."

ضابط أمريكي يمزق العالم الاسرائيلي بالسيف، فيتو



وتابع الضابط الأمريكي: "سبب تمزيقي هذا العلم بالسيف الروماني، هو تكريمًا لجميع ضحايا اليهود والإرهاب اليهودي، وتكريمًا لروح كيندي وشقيقه، الذين تم اغتيالهم على يد اليهود، وتكريمًا لكل الضحايا والمصابين في حرب الحرية الأمريكية من اليهود"

ضابط أمريكي يهتف بالحرية لفلسطين والعالم

وعن تمزيقه علم الاحتلال الإسرائيلي، تابع الضابط الأمريكي قائلًا: إنه يمزقه تكريمًا لكل من قتلهم اليهود في 11 سبتمبر، وكل الفلسطينيين الذين قتلوا في جرائم إبادة جماعية على يد اليهود"

وأنهي الضابط الأمريكي حديثه هاتفًا "أنهوا السيطرة اليهودية.. الحرية لفلسطين.. الحرية للعالم"

ظابط امريكي سابق بيدمر علم اسرائيل وبيشتم في اليهود عيني عينك كدا، وبيتهمهم انهم سبب الفساد وسبب اعمال شيطانية كتيرة!

مكنتش متخيل اني اشوف "معاداة السامية" كدا في الغرب بشكل كبير والاقي ناس كتير جدا متفقة معاها 🤷🏽‍♂️

العالم بيتغير فعلًا…

https://t.co/mYnOTwVLj2 — Tarek Habib (@Tarekkhabib) July 7, 2024



يذكر أن السيف الروماني كان يستخدم من قبل الجنود، حيث كان الجندي يضع الترس أمامه لتوفير الحماية، ثم يتقدم ويشق طريقه بالجلاديوس، السيف الروماني، وعلى ما يبدو أن جميع أنواع الجلاديوس كانت مُصممة لتناسب مهمة الاندفاع وسط الأعداء.