الإثنين 08 يوليو 2024
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حوادث

التحقيق مع سائق دهس عاملا أثناء عبوره الطريق بالأميرية

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تجري نيابة الأميرية التحقيق مع سائق توكتوك صدم عاملا بالأميرية تسبب في إصابته بارتجاج بالمخ. 

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حجز سائق صدم طفلا بسيارته أثناء عبوره الطريق في الأميرية

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. 

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض علي السائق.. وقال المتهم أنه هرب من المواطنين خوفا من المساءلة القانونية. 

تلقى قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة من الأهالى بمصادمة ومصاب بدائرة القسم. 

وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء عبور أحد الأشخاص – مقيم بالجيزة، الطريق محل البلاغ إصطدمت به مركبة "توك توك - ولاذ قائدها بالفرار" نتج عن ذلك إصابته "بسحجات وكدمات متفرقة وإرتجاج بالمخ" وتم نقله للمستشفى. 
وبإجراء التحريات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة وبحوزته مركبة "التوك توك"، بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة. 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

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