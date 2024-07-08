انهيار أجزاء من عقار قديم بمنطقة المنشية فى الإسكندرية
شهدت منطقة الجمرك بمحافظة الإسكندرية انهيار أجزاء من عقار قديم بالمنطقة دون وجود أي إصابات بشرية فى الأرواح.
وكان قد تلقت غرفة عمليات حى الجمرك بالإسكندرية بلاغا يفيد بانهيار أجزاء من عقار قديم بشارع الغزالى بمنطقة المنشية وسط المحافظة، وبناءً على تعليمات اللواء عمرو عبد المنعم رئيس حي الجمرك توجه السيد عبد الكريم سكرتير عام الحي وإدارة المشروعات إلى المكان المذكور ووضع الحواجز الحديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين حفاظا علي حياة المواطنين.
على الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية والأمنية لمكان البلاغ والدفع بسيارات الإطفاء والإسعافات وتواجد رجال الحماية المدنية بمعداتهم وتبين بالمعاينة أن العقار عبارة عن دور أرضي ودورين علويين وهو خالٍ من السكان وتبين سقوط أجزاء من الأسقف وواجهة العقار.
وتبين أن العقار صادر له قرار هدم وتم إزالة الأجزاء المعلقة، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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