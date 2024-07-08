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مكتبة الإسكندرية تناقش مستقبل التعليم في عصر الثورة الرقمية

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية تناقش مستقبل التعليم في عصر الثورة الرقمية

تُنظم مكتبة الإسكندرية جلسة حوارية بعنوان "مستقبل التعليم في عصر الثورة الرقمية" ضمن سلسلة "حوارات الإسكندرية"، يتحدث فيها الدكتور حسام بدراوي، ويدير اللقاء الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، وذلك غدًا الثلاثاء   في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بالمسرح الصغير بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

 

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يدور النقاش حول مستقبل التعليم في ظل ما أحدثته وتحدثه الثورة الرقمية من تغيرات جذرية على كافة الأصعدة، خاصة أن أنماط وتقنيات التربية والتعليم التقليدية هي الآن مستهلكة ومتجاوزة في ظل بدائل جديدة يقدمها التطور التقني الحالي، وهو ما سيقلب كل نماذجنا التربوية والتعليمية من برامج ومناهج وتقنيات ومعارف ومرتكزات وغيرها من المفاهيم، كما سيتناول الحوار الإشكالات التي تطرحها عملية إدماج التكنولوجيا في النسق التربوي والتعليمي. إضافة إلى استقراء أثرها الإيجابي في الرفع من جودة التعليم، وإمكانية ان تؤدي إلى ثورة تربوية وتعليمية جديدة.

الجدير بالذكر أن "حوارات الإسكندرية" هي سلسلة من الحلقات النقاشية دشنتها مكتبة الإسكندرية بمبادرة من الدكتور أحمد زايد، وهو لقاء دوري يتم من خلاله فتح حوار مفتوح بين المنصة؛ والتي تضم عددًا من الخبراء والمتخصصين وبين الحضور لمناقشة كل ما يتعلق بالشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

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الاسكندرية أحمد زايد مدير مكتبة الاسكندرية إصدارات مكتبة الإسكندرية

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