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رياضة

نيكو ويليامز يتجاهل عرضي تشيلسي وباريس سان جيرمان بسبب برشلونة

نيكو ويليامز، فيتو
نيكو ويليامز، فيتو

رفض نيكو ويليامز نجم أتلتيك بيلباو ومنتخب إسبانيا، عدة عروض خلال الفترة الماضية للرحيل عن ناديه، حيث تمسك بالانتقال إلى برشلونة الإسباني.

ويملك نيكو ويليامز شرطًا جزائيًا في عقده مع أتلتيك بلباو بقيمة 58 مليون يورو.

نجم أتلتيك بيلباو يحسم قراره بالانتقال إلى برشلونة 

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن اللاعب لديه عروض من عدة أندية، لكن قراره كان واضحا، إما التوقيع لنادي برشلونة في الانتقالات الصيفية الحالية أو الاستمرار في أتلتيك بيلباو لمدة عام آخر.

ولفتت الصحيفة النظر إلى أن تشيلسي هو الفريق الذي أبدى أكبر قدر من الاهتمام به، وقدّم عرضًا قويًا، وسيدفع الشرط الجزائي دون أن يتردد، كما أبدى باريس سان جيرمان اهتماما بضم اللاعب وأظهر استعداده لدفع الشرط الجزائي، لكنه لم يستمر في التفاوض في الوقت الحالي بسبب عدم رغبة الجناح في مغادرة إسبانيا.

وينتظر نيكو ويليامز التحركات التي قد يقوم بها برشلونة في الأسابيع المقبلة، حيث يسعى النادي الكتالوني لضمه إلا أنه يصطدم بالوضع الاقتصادي المعقد وبالتأكيد ستكون هناك حاجة لبيع بعض اللاعبين حتى يتمكن من تنفيذ الصفقة.

وسينتظر نيكو نادي برشلونة، مدركًا أنه يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن سنوات العقد والراتب ولكن مع عدم اليقين بشأن ما إذا كان يمكن دفع الشرط الجزائي أم لا.

من ناحية أخرى تفيد صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن برشلونة يقوم بجمع المعلومات والأرقام لمعرفة ما إذا كان التوقيع مع نيكو ويليامز ممكنًا ضمن المعايير الاقتصادية للأسابيع المتبقية من السوق.

وأوضحت أن مصادر من النادي مقتنعة أنه يمكنهم التوقيع معه لو كانت تكلفته السنوية تتراوح بين 20 إلى 25 مليون يورو في الموسم الواحد.

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أتلتيك بيلباو يصدم برشلونة بشأن صفقة ويليامز

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