أولمبياد باريس، ياسر إدريس يكشف توقعاته لنتائج البعثة المصرية

أولمبياد باريس، تحدث المهندس باسر إدريس رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، عن توقعات مشاركة البعثة المصرية في أولمبياد باريس 2024، والمقرر لها خلال الفترة من 26 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل بالعاصمة الفرنسية.

وقال “إدريس”، أن البعثة المصرية متوقع لها أن تحصد من 7 إلى 11 ميدالية خلال مشاركتها في الدورة الأولمبية، وأن الجميع على أتم الاستعداد لتمثيل مصر في المحفل العالمي.

الرياضات المرشحة لحصد الميداليات

وأوضح رئيس اللجنة الأولمبية، أن هناك 5 رياضات مرشحة لحصد الميداليات وهي رفع الأثقال والرماية والتايكوندو والمصارعة والخماسي الحديث.

ويحرص المهندس ياسر إدريس على متابعة استعدادات البعثة المصرية المقرر مشاركتها في أولمبياد باريس، وتذليل كافة العقبات التي تواجهها.

وتقام دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس المقبل بالعاصمة الفرنسية، بمشاركة عدد كبير من بعثات دول العالم.

ووصل عدد اللاعبين المصريين المتأهلين للمشاركة في أولمبياد باريس إلى 153 لاعب ولاعبة، وهو رقم قياسي لم يسبق تحقيقه من قبل.