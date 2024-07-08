محافظ شمال سيناء يزور المرضى الفلسطينيين في مستشفى العريش العام
قام اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، بزيارة المرضى الفلسطينيين أثناء تلقيهم العلاج في مستشفى العريش العام، في حضور الدكتور أحمد سمير مدير مديرية الصحة والدكتور أحمد منصور مدير المستشفى.
واطمئن المحافظ خلال زيارته للمستشفى على المرضى الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في المستشفى، موجهًا بتقديم كافة الخدمات الطبية لهم والعمل على راحتهم، مشيرًا إلى أن مستشفى العريش العام استقبلت منذ أحداث غزة أكثر من 700 من المرضى والجرحى الفلسطينيين، حيث خرجوا جميعًا من المستشفى بعد تماثلهم للشفاء، باستثناء 8 حالات تتلقي العلاج حاليًا في المستشفى.
كما قام المحافظ خلال زيارته للمستشفى بتفقد عدد من أقسام المستشفى، والاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين خلال فترة تلقيهم العلاج في المستشفى، موجهًا الشكر إلى إدارة المستشفى على الجهد المبذول.
وأشار المحافظ إلى زيارة وتفقد مركز الدعم النفسي الخاص بالهلال الأحمر المصري في المستشفى، حيث استمع إلى شرح من متطوعي الهلال حول الخدمات التي يقدمها المركز للأطفال الفلسطينيين لمحو آثار الحرب ودعمهم نفسيًا وإعادة تأهيلهم.
من جانبه أكد اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، على أن زيارة المحافظ للمستشفى تأتي ضمن الزيارات التي يقوم بها المحافظ لمختلف المصالح الحكومية، ومتابعة تقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
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