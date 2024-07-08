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ثقافة وفنون

وجوه شابة لفتت الأنظار في مسلسل مفترق طرق، أبرزهم نادين عصام

نادين عصام، فيتو
نادين عصام، فيتو

يحظى مسلسل مفترق طرق بنسبة مشاهدة عالية ويتابعه الجمهور في مصر والوطن العربي بشغف لمعرفة كل جديد في الأحداث، ولقد كان المسلسل فرصة ممتازة لتألق عدد من الوجوه الشابة الذين جسدوا أدوارهم بإحترافية وتمكن، ومن أبرزهم: 

الفنانة الشابة نادين عصام في دور منة

نجحت الفنانة الشابة نادين عصام في خطف الأنظار بشخصيتها التي تجسدها خلال أحداث مسلسل مفترق طرق، حيث تجسد شخصية منة وهي فتاة يتعرف عليها ابن هند صبري في المسلسل وتؤثر بالسلب في حياته وشخصيته كما أنه تستغله هو وكل من حوله لتحقيق أهدافها.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بموهبة منة وقدرتها على تجسيد “الشر” بطريقتها الخاصة والتي تؤهلها لتكون نجمة صاعدة وموهبة تنبأ لها كل من شاهدها بمستقبل فني باهر.

الفنانة الشابة جودي مسعود في دور زينة

وتألقت الفنانة الشابة جودي مسعود في شخصية زينة ابنة هند صبري وماجد المصري، تلك الفتاة التي تأثرت حياتها كليًا بسبب تغيرات شهدتها حياة أسرتها، وبالرغم من كل التقلبات غير المتوقعة إلا أنها تحاول التوازن وتحاول كذلك إصلاح بوصلة شقيقها وكذلك العلاقة بين والديها.

ولقد شاركت الفنانة جودي مسعود بالتمثيل في أعمال عدة قبل مفترق طرق أبرزها مسلسل إجازة مفتوحة ومسلسل الأصلي ومسلسل علاقة مشروعة، وفيلم تحت تهديد السلاح.

الفنان يوسف سليمان في شخصية زياد

وإلى جانب الموهبتين السابقتين فلقد تألق الفنان الشاب يوسف سليمان بشخصية زياد ابن هند صبري وماجد المصري في المسلسل وهو شاب صغير السن تتغير حياته كليًا بسبب قضايا والده وتدخل منة حياته فتغيرها وتقلبها رأسًا على عقب، وتحوله إلى شخص آخر.

أيام عرض مسلسل مفترق طرق

مسلسل «مفترق طرق» بطولة هند صبري وإياد نصار، تفاعل معه الجمهور بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي منذ بداية عرضه على منصة شاهد.  

والمسلسل مأخوذ من نصّ أجنبي، عن المسلسل الأمريكي «The Good Wife»، وتدور أحداثه حول «أميرة» التي تفاجأ بعد مضى 15 عاما من تكريس حياتها لأسرتها، بفضيحة من العيار الثقيل يتعرّض لها زوجها دون سابق إنذار، مما يهدد منصبه العام الذي يشغله ويهزّ كذلك أركان حياتها الزوجية والعائلية على حدٍّ سواء.

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