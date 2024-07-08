أيمن عاشور يصدر قرارًا بتكليف محمد غانم رئيسا للإدارة المركزية لمكتب الوزير

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا وزاريًا بتكليف محمد غانم للقيام بأعمال رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير.

يُذكر أن محمد غانم حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال، كما حصل على الماجستير المهني في إدارة الأعمال الحكومية من المدرسة العليا للعلوم الإدارية بباريس ESLSCA والجامعة الفرنسية في مصر ضمن البرنامج القومي لإعداد الكوادر والقيادات الإدارية الشابة بالدولة، وحصل على ليسانس آداب قسم اللغة الفرنسية.

كما تولى محمد غانم القيام بعمل رئيس الإدارة المركزية لأمانة مجالس الجامعات الخاصة والأهلية، ومدير عام الادارة العامة للجامعات الخاصة، وعضو بلجنة الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي، ومدير إدارة المجالس الفنية بالإدارة العامة للجامعات الخاصة، وتولى أمانة جلسات مجلس الجامعات الخاصة والأهلية منذ إنشاؤه فى 2009 وحتى تاريخه.

وتولى أيضا الأمانة الفنية وعضوية اللجان الفرعية المُنبثقة من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وعضو بأمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وعضو بالأمانة الفنية للجنة متابعة وضمان جودة التعليم الجامعي الخاص، بالإضافة إلى العديد من المناصب الإدارية الأخرى.