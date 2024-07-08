الإثنين 08 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أيمن عاشور يصدر قرارًا بتكليف محمد غانم رئيسا للإدارة المركزية لمكتب الوزير

محمد غانم، فيتو
محمد غانم، فيتو

 أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا وزاريًا بتكليف محمد غانم للقيام بأعمال رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير.

 يُذكر أن محمد غانم حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال، كما حصل على الماجستير المهني في إدارة الأعمال الحكومية من المدرسة العليا للعلوم الإدارية بباريس ESLSCA والجامعة الفرنسية في مصر ضمن البرنامج القومي لإعداد الكوادر والقيادات الإدارية الشابة بالدولة، وحصل على ليسانس آداب قسم اللغة الفرنسية.

 

كما تولى محمد غانم القيام بعمل رئيس الإدارة المركزية لأمانة مجالس الجامعات الخاصة والأهلية، ومدير عام الادارة العامة للجامعات الخاصة،  وعضو بلجنة الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي، ومدير إدارة المجالس الفنية بالإدارة العامة للجامعات الخاصة، وتولى أمانة جلسات مجلس الجامعات الخاصة والأهلية منذ إنشاؤه فى 2009 وحتى تاريخه.

وتولى أيضا الأمانة الفنية وعضوية اللجان الفرعية المُنبثقة من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وعضو بأمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وعضو بالأمانة الفنية للجنة متابعة وضمان جودة التعليم الجامعي الخاص، بالإضافة إلى العديد من المناصب الإدارية الأخرى. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التعليم العالي التعليم الجامعي التعليم العالي والبحث العلمي التعليم الجامعى الخاص الجامعات الخاصة الجامعة الفرنسية في مصر

مواد متعلقة

التعليم العالي: إدراج 15 جامعة مصرية فى تصنيف ليدن الهولندي

اللجنة الوطنية المصرية للتربية تشارك في المُلتقى العربي الأول لتعليم الكبار

تنسيق الجامعات 2024 في المقدمة، أهم الملفات على مكتب وزير التعليم العالي

الخشت: افتتاح أكبر عمليات تطوير لمستشفى أبو الريش الياباني

التعليم العالي تؤكد دعم مسيرة التحديث والتطوير الرقمي في الجامعات والمعاهد المصرية

رعاية المبتكرين: نستهدف تهيئة بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار

التعليم العالي: زيادة عدد الجامعات إلى 108 بمختلف أنحاء الجمهورية

وزير التعليم العالي يبحث التعاون المشترك مع رؤساء مراكز التميز وممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية

الأكثر قراءة

مصدر يكشف سبب صفع محمد رمضان لـ معجب بالساحل الشمالي

بعد إحالته للمحاكمة، تفاصيل قضية الفنان أحمد صلاح حسنى

الثانوية العامة 2024، التعليم تكشف بالأدلة حقيقة تسريب امتحان الكيمياء

مودرن سبورت يعلن الامتناع عن أي أحاديث إعلامية عن أحمد رفعت لحين انتهاء التحقيقات

تعرف على أسعار الدواجن اليوم الإثنين 8 -7- 2024

قرار رئاسي بتولي مصطفى مدبولي شئون الإصلاح الإداري بدرجة وزير بالإضافة لمهام منصبه

أول صورة تجمع الرئيس السيسي مع وزير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الجديدين

بالمستندات، التعليم تكذب معلمي الدروس الخصوصية حول تسريب امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2024

منوعات

المزيد

بيع أشهر كنوز نابليون مقابل 1.69 مليون يورو

متشرد بالشوارع، جنون دكتور جامعي بسبب الحوثيين (فيديو)

اخترعها شيف إيطالي، المكسيك تحتفل بمرور 100 عام على ابتكار سلطة سيزر

الفرنسيون يحتفلون بفوز تحالف اليسار في الانتخابات التشريعية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الدواجن اليوم الإثنين 8 -7- 2024

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين

ارتفاع أسعار سبائك الذهب اليوم الإثنين 8 يوليو 2024

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الاثنين

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"لا تحزن إن الله معنا"، الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة المقبلة

تفسير حلم الليمون الأصفر في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات

ما حكم الجمع بين نية صومي التَّمتُّع وعاشوراء؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية