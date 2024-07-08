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رياضة

باريس سان جيرمان يقترب من ضم نجم بايرن ميونخ

كيميش، فيتو
كيميش، فيتو

أكدت تقارير صحفية، أن  نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قد انضم لصراع التعاقد مع جوشوا كيميتش لاعب وسط بايرن ميونيخ هذا الصيف.

وكشف مراسل شبكة راديو مونت كارلو، إلى أن إدارة البي إس جي:مهتمة كثيرا بضم جوشوا كيميتش نجم بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا.

وأضاف أن كيميتش يحظى باهتمام أندية أخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد أيضا أن هناك فرصة قوية لرحيل جوشوا كيميتش عن الفريق البافاري خلال الصيف الجاري.

وينتهي تعاقد كيميتش مع بايرن ميونخ في صيف 2025، علما بأن هناك بعض التقارير التي أشارت إلى اهتمام برشلونة بضم النجم الألماني، من أجل اللعب من جديد تحت قيادة المدرب هانز فليك.

وهناك صراع كبير على ضمه بين كبار انجلترا وبرشلونة قبل أن ينضم لهم باريس سان جيرمان.

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