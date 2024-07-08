بايرن ميونخ يفتح الطريق أمام ريال مدريد للتعاقد مع ديفيز بهذا الإجراء
كشفت تقارير صحفية أن نادي بايرن ميونخ قدم خدمة لريال مدريد، في ظل سعي الأخير لضم الدولي الكندي، ألفونسو ديفيز، ظهير أيسر الفريق البافاري، الذي ينتهي عقده مع ناديه الصيف المقبل.
فوفقًا لصحيفة "آس" الاسبانية، سحب بايرن ميونخ عرضه الأخير لتجديد عقد ديفيز، والذي كان يتضمن راتبا يتراوح بين 14 و16 مليون يورو، حيث بات العملاق الألماني منفتحا على رحيل لاعبه، هذا الصيف.
بايرن ميونخ يتعاقد مع مايكل أوليسيه
وأشارت الصحيفة إلى أن بايرن تعاقد مؤخرا مع مايكل أوليسيه، مقابل 53 مليون يورو، كما حصل على جواو بالينيا نظير 51 مليون يورو، ما يعني أنه يحتاج لجمع الأموال من خلال بيع بعض اللاعبين، وأبرزهم ديفيز.
وذكرت "آس" أن ريال مدريد ينتظر إنهاء ديفيز مشواره مع منتخب كندا، في كوبا أمريكا، من أجل مواصلة مفاوضات ضمه.
كما قد يفتح النادي الملكي الباب أمام رحيل ظهيره الأيسر، فيرلاند ميندي، إذا وصله عرض جيد.
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