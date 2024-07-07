رسميًا، بايرن ميونخ يتعاقد مع مايكل أوليز نجم كريستال بالاس لـ 5 سنوات

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، رسميًا، اليوم الأحد، تعاقده مع مايكل أوليز، لاعب فريق كريستال بالاس الإنجليزي، بعقد مدته خمس سنوات، حتى يونيو 2029.

وقال ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ، في تصريحات للموقع الرسمي: "مايكل أوليز لاعب قادر على إحداث الفارق وقد جذب اهتمامًا كبيرًا بأسلوبه في اللعب، نريد زخمًا جديدًا في فريقنا، وطاقة جديدة، وأفكارًا جديدة، هذا ما يمثله لاعبون مثل مايكل أوليز".

وأكد كريستوف فرويند، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ: "مايكل سريع، ماهر، ويشكل تهديدًا كبيرًا على المرمى ومتعدد المواهب في الهجوم، وإحصائيات أهدافه وتمريراته الحاسمة رائعة بالفعل، وهو في سن 22، أصبح مايكل متقدمًا جدًا بالفعل، ولكنه أيضًا متعطش ولا يزال لديه الكثير من الإمكانات".

تعليق أوليز على الانتقال إلى بايرن ميونخ

وقال مايكل أوليز: "كانت المحادثات مع بايرن ميونخ إيجابية للغاية، وأنا سعيد للغاية باللعب الآن لصالح مثل هذا النادي الكبير، إنه تحدٍ رائع، وهذا بالضبط ما كنت أبحث عنه، وأريد أن أثبت نفسي على هذا المستوى وأن ألعب دورًا في ضمان فوزنا بأكبر عدد ممكن من الألقاب مع فريقنا في السنوات المقبلة".

وانضم مايكل أوليز إلى كريستال بالاس في عام 2021.