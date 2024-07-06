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رياضة

ليفربول ينافس برشلونة على صفقة نجم منتخب إسبانيا

نيكو ويليامز، فيتو
نيكو ويليامز، فيتو

وجه نادي ليفربول الإنجليزي، تهديدا إلى نظيره برشلونة الإسباني، بشأن إحدى الصفقات، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ليفربول يهدد برشلونة في صفقة ويليامز

وذكرت العديد من التقارير، أن نيكو ويليامز جناح أتلتيك بيلباو ومنتخب إسبانيا، يعد هدف برشلونة الرئيسي لدعم الهجوم هذا الصيف.

ووفقا لشبكة "فوتبول إسبانيا، فإن ليفربول مستعد لتفعيل الشرط الجزائي في عقد نيكو ويليامز مع بيلباو هذا الصيف.

ويبلغ الشرط الجزائي في عقد اللاعب نيكو ويليامز مع الفريق الإسباني 58 مليون يورو.

وأشارت الشبكة إلى أن ليفربول هو الفريق الوحيد الذي يطارد ويليامز، ومستعد لدفع الشرط الجزائي، مما يمنحه أفضلية على بقية المنافسين.

وأوضحت أن اللاعب غير منفتح على الانتقال إلى الدوري الإنجليزي هذا الصيف، كما أن بيلباو يثق في بقاء ويليامز خلال الموسم المقبل.

 

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