2.7 مليار دولار إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مايو 2024

قال البنك المركزي إنه للشهر الثالث على التوالي تصاعدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مايو 2024 بمعدل 73.8% (على أساس سنوي) لتصل إلى نحو 2.7 مليار دولار (مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر مايو 2023). كما ارتفعت بمعدل 26.6% مقارنة بالشهر السابق مباشرةً أبريل 2024، والتي سجلت خلاله نحو 2.2مليار دولار، وذلك على إثر حزمة الإصلاحات الاقتصادية في 6 مارس 2024.

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