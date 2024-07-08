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اقتصاد

2.7 مليار دولار إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مايو 2024

البنك المركزي
البنك المركزي

 قال البنك المركزي إنه للشهر الثالث على التوالي تصاعدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مايو 2024 بمعدل 73.8% (على أساس سنوي) لتصل إلى نحو 2.7 مليار دولار (مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر مايو 2023). كما ارتفعت بمعدل 26.6% مقارنة بالشهر السابق مباشرةً أبريل 2024، والتي سجلت خلاله نحو 2.2مليار دولار، وذلك على إثر حزمة الإصلاحات الاقتصادية في 6 مارس 2024.

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تحويلات المصـريين العاملين بالخارج تحويلات المصـريين المصـريين العاملين بالخارج البنك المركزى

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