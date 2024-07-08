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محافظات

تقديم خدمات طبية وبيطرية وتوعوية للمواطنين بالمجان خلال قافلة سكانية بالبحيرة

قافلة سكانية بالبحيرة
قافلة سكانية بالبحيرة

 نظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة بالبحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات وبمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة قافلة سكانية بنجع العرب التابعة لقرية الوفائية، بهدف تقديم مجموعة من الخدمات الطبية والبيطرية والاجتماعية، تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، واستمرارًا لجهود محافظة البحيرة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة لنشر الوعي بالقضية السكانية.

 

تقديم خدمات طبية وعلاجية بمختلف التخصصات ل 230 حالة

وتضمنت القافلة تقديم خدمات طبية وعلاجية بمختلف التخصصات ل 230 حالة ( 90 باطنة - 80 أطفال - 30 نساء وتوليد - 30 تحاليل)، وتقديم عدد من الخدمات البيطرية حيث تم توعية المواطنين حول الحمي الثلاثية وأهمية التحصينات والتطعيمات ومبادرة تطوير مراكز تجميع الالبان، كما تم رش 500 أغنام وأبقار ضد الطفيليات الخارجية.

التوعية بأهمية صحة المرأة وأورام الثدي 

كما تم خلال القافلة التوعية بأهمية صحة المرأة وأورام الثدي وكيفية الفحص الذاتي طبقا للمرحلة العمرية لكل فتاة وسيدة وأعراض المرض وضرورة الاهتمام بالعلاج التكميلي في مرحلة التعافي وعدم إهماله.

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السكان وحدة السكان ديوان عام المحافظة الوفائية قافلة سكانية قافلة سكانية

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