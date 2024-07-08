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تنسيق الجامعات 2024، تعرف على برنامج المعلوماتية الطبية بحاسبات حلوان

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات
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 يعد برنامج المعلوماتية الطبية بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان ضمن برامج نظم المعلومات حسب التصنيف العالمي للهيئة القومية المصرية للجودة، مدرجا ضمن البرامج التخصصية المختلطة بين أكثر من تخصص ليواكب التطور العالمي في رسالة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

 

برنامج المعلوماتية الطبية بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان

ويعد البرنامج خريجًا متميزًا لديه القدرة على فهم أساسيات المعلوماتية الطبية ومهارات إعداد البرامج الطبية الرقمية، واستخدام وتطوير التقنيات وأنظمة المعرفة الطبية، والقدرة على التعامل مع تطور التقنيات الطبية الرقمية والمنافسة في سوق العمل المصري والدولي.

 

تنسيق الجامعات 2024

ويؤهل برنامج المعلوماتية الطبية الخريجين للعمل في العديد من المؤسسات الطبية مثل المستشفيات، ونظم الرعاية الصحية، والمنظمات الحكومية، ومنظمات الصحة العامة، وشركات البرمجيات الطبية، مختبرات البحوث، شركات التأمين الصحي، شركات المعلومات

ويمنح البرنامج درجة البكالوريوس للطالب عقب اجتياز 135 ساعة معتمدة بنجاح لمدة ثمانية فصول دراسية على الأقل مقسمة إلى أربعة مستويات دراسية، ويستقبل البرنامج الطلاب من مختلف المدارس الثانوية شعبة علمي علوم، وكذلك خريجي الجامعات، ويمكن للراغبين في الالتحاق بالبرنامج الحصول على المزيد من المعلومات من خلال متابعة الرابط التالي 
 

ويمكنكم متابعة صفحة البرنامج على الفيس بوك من خلال الرابط التالي 
 

 

 

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تنسيق الجامعات 2024 كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان جامعة حلوان كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعى

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